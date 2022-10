Obrigan a PSA a indemnizar unha afectada do 'cártel de coches' en Pontevedra

O Xulgado do Mercantil número 1 de Pontevedra condenou á compañía PSA a indemnizar a unha afectada polo denominado 'cártel do coche', que recibirá o 10% do prezo que abonou polo seu vehículo, uns 1.284 euros.

A este prezo, o xulgado suma os intereses legais desde abril de 2008, a data da compra do vehículo que, como consecuencia da acción dunha serie de fabricantes que acordou prezos, entre os anos 2006 e 2013, e cobrou sobreprezos aos seus clientes.

O xuíz estima parcialmente a demanda da compradora, que adquiriu o turismo marca Peugeot o 16 de abril de 2008, contra PSA, mediante a cal pretendía que lle abonase 1.566 euros.

O maxistrado considera "irrefutable" as condutas "infractoras da competencia" desenvolvidas por PSA e que influíron no prezo final de venda de automóbiles "prexudicando aos compradores", ao traducirse no pago dun prezo superior ao que correspondería.

"Queda suficientemente acreditada a produción de danos aos compradores finais de automóbiles, danos traducidos, necesariamente, no pago dun sobrecusto á hora de realizar a compra", subliña o xuíz na súa sentenza.

A cuestión máis complexa de todo este procedemento, segundo o titular do xulgado pontevedrés, é cuantificar os danos producidos, para o que considera "razoable" fixala no 10% do prezo total de adquisición dos coches.

Na súa resolución detalla que se trata dunha cifra "adaptada ás circunstancias do caso", ante os sete anos que operou este "cártel do coche" e aos datos achegados pola afectada, que apuntan a unha desviación do prezo final dos automóbiles ao redor desa porcentaxe.

Esta sentenza, que pode ser recorrida ante a Audiencia de Pontevedra, resulta ademais pioneira porque considera que o prazo de prescrición para este tipo de comportamentos non debe fixarse nun ano, como establece o artigo 1968 do Código Civil, senón nos cinco anos que determina o artigo 74.1 da Lei de Defensa da Competencia.

En calquera caso, este prazo de prescrición non se pode entender como iniciado aínda ou, como moito, empezaría a contar desde o 20 de abril de 2021, data da sentenza que rexeitou o recurso de PSA contra a resolución da Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) respecto deste tipo de prácticas.