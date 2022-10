Susto en Caldas tras un incendio con explosións nunha nave da Orquestra Panorama

Incendio nunha nave alugada pola Orquestra Panorama en Caldas © PontevedraViva Incendio nunha nave alugada pola Orquestra Panorama en Caldas © PontevedraViva Incendio nunha nave alugada pola Orquestra Panorama en Caldas © PontevedraViva

Un aparatoso incendio na nave que a Orquestra Panorama ten alugada en Caldas de Reis para gardar o seu material de traballo mobilizou este mediodía aos servizos de emerxencia.

O incendio, segundo os rexistros do 112 Galicia, produciuse sobre as dúas e cuarto da tarde.

Ata o lugar desprazáronse bombeiros dos parques comarcais de Vilagarcía e Ribadumia que, tras comprobar que non había ninguén no interior da nave, comezaron coas tarefas de extinción do lume, nas que se afanaron durante preto de media hora.

"Foi un incendio importante pero estaba moi localizado", explicou a PontevedraViva o sarxento Gustavo Vázquez, xefe do parque do Porriño, que se atopaba realizando tarefas de garda en todo o consorcio provincial de extinción de incendios.

O lume tivo a súa orixe, segundo os primeiros estudos, nun taller de soldadura de equipos electrónicos que hai no interior da nave, na que se produciron varias explosións e xerouse unha importante columna de fume que causou unha gran alarma na zona.

Dentro, segundo os traballadores que tras o incendio que achegaron ata a nave, estaba "todo o material da orquestra" e mesmo coches que os empregados deixan alí estacionados cando se van de xira. "Non podemos aínda entrar para saber como quedou todo", sinalaron.

Un deles foi o que chamou aos servizos de emerxencias porque, segundo detallou, "empezou a haber explosións, asomeime, había lume e chamei a emerxencias".

Os danos, segundo o xefe de bombeiros, "son importantes", aínda que considera que tendo en conta todo o que había dentro das instalacións "menos mal que quedou aí".

Os primeiros en chegar ao lugar foron os voluntarios da agrupación de Protección Civil de Caldas, aínda que ao pouco tempo xa se fixeron cargo das tarefas de extinción os bombeiros. Tamén se desprazaron efectivos de Proteccion Civil de Cuntis e o xefe da agrupación, Miguel Ángel Couto, recoñece que "ao que puido ser, non foi nada, puido ser isto outro Brentag".

Ata o lugar tamén se desprazaron a Policía Local de Caldas e a Garda Civil, que investiga as causas do incendio.