Vilagarcía iluminará o seu Nadal menos días e só durante cinco horas

Haberá iluminación de Nadal en Vilagarcía. Iso si, acenderase menos días que o ano pasado e tamén durante todo este tempo será durante menos horas cada día. Así o acordou o executivo municipal, seguindo as recomendacións de aforro enerxético do Goberno central.

Esta medida, segundo as autoridades locais, adóptase para reducir o custe do gasto eléctrico á vez que se mantén a ambientación festiva que anima á cidadanía e contribúe a dinamizar a actividade comercial e hostaleira nesta época tan especial do ano.

En relación ao anterior Nadal, a iluminación funcionará catro días menos. Inaugurarase o 2 de decembro e apagarase o 8 de xaneiro. En total serán 38 días, fronte aos 42 do ano anterior.

Así mesmo, tamén se recorta o horario en dúas horas por xornada, polo que as luces estarán acendidas de 7 da tarde a 12 da noite, cando o ano pasado se prendían unha hora antes e se apagaban unha despois.

A aplicación destas medidas supón reducir un 35% o tempo de funcionamento do alumeado decorativo, o que xerará un importante aforro na factura final da luz a abonar por este concepto ao remate das festas.

Como xa acontece dende hai anos, todas as guirnaldas e elementos decorativos lumínicos serán de tecnoloxía LED, moito máis eficientes e de menor consumo.

O contrato para esta iluminación está a ser licitado por 95.000 euros, o mesmo importe que nos últimos anos.

En canto á ambientación de Nadal, tamén como xa vén sendo habitual nos últimos anos, esta completarase con decoración de rúas, os denominados xardíns efémeros que se salpican entre as zonas peonís, parques, xardíns e glorietas da cidade.

Este tipo de decoración, que destaca tanto de día como pola noite, tamén incluirá lámpadas de alimentación solar como as que o ano pasado daban luz á árbore de Nadal instalada na Praza da II República e a algúns elementos dos xardíns efémeros.

A utilización destes elementos busca aforrar custes enerxéticos e seguir apostando por sistemas alternativos e respectuosos co medio ambiente, xa que non consumen electricidade.