A Garda Civil celebra a súa patroa renovando o seu compromiso fronte á violencia machista e a ciberdelincuencia

Acto institucional da patroa da Garda Civil © PontevedraViva Acto institucional da patroa da Garda Civil © PontevedraViva Acto institucional da patroa da Garda Civil © PontevedraViva

A Comandancia da Garda Civil en Pontevedra acolleu este mércores, 12 de outubro, o tradicional acto en honra á patroa da Benemérita, a Virxe do Pilar.

Ante numeroso público e autoridades, o coronel Simón Venzal destacou o labor do Corpo e a seguridade da provincia de Pontevedra.

No seu discurso, o xefe da Comandancia de Pontevedra, comentou que este "foi un ano de transición acelerada para acompasarnos cos bos agoiros que, para o ben xeral, cumpríronse" en referencia á "gran mobilidade turística" rexistrada e pola "satisfacción do regreso da peregrinación de miles de persoas que fan o Camiño de Santiago".

Segundo Simón Venzal, en comparación co ano 2019, "constatamos un incremento do 23'36% de actividades rexistradas no transcurso dos servizos levados a cabo en 2022".

Tamén lembrou que, en abril deste ano, á apertura da oficina de atención ao cidadán en Vilanova de Arousa e adiantou que "imos tratar de alcanzar unha solución similar para poder abrir tamén en Bueu".

Ademais no último ano "vimos como se consolidaba o equipo @, cuxos compoñentes perfeccionaron a investigación e a análise dos delitos tecnolóxicos". Estes ciberdelitos teñen actualmente un peso do 28'15% no total das infraccións penais rexistradas pola Garda Civil en Pontevedra.

Venzal tamén destacou que nesta etapa "tamén puidemos constatar a solvencia dos equipos que fan fronte á violencia de xénero", cuxas actividades de atención ás vítimas, valoración do risco, seguimento dos casos e elaboración dos informes para os procesos xudiciais alcanzaron un 15'27% de todas as rexistradas pola Comandancia de Pontevedra.

O coronel tamén desvelou que "iniciamos a preparación do noso persoal do Servizo Marítimo para tripular, a partir do próximo ano, unha embarcación de altura con moita máis autonomía e operatividade para intervir ante a diversidade de escenarios que poidan exporse".

Por último, chamou a atención sobre as 276 charlas de divulgación que os gardas civís han impartido en centros escolares para a prevención da delincuencia e un maior coñecemento da capacidade de intervención do Instituto Armado en moi diversas situacións.

10,3% DE MUJERES

O persoal da Comandancia de Pontevedra está composto por un 10'3% de mulleres e ten unha idade media de 46 anos. No actual proceso selectivo para acceder á Garda Civil, dos 1.235 aspirantes que se presentaban en Galicia, Pontevedra é a provincia que ten máis candidatos con 464 (37'57%), 132 mulleres (28'45%) e 332 homes.

Pola súa banda, a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, na súa intervención lembrou as medidas "positivas" de reserva a mulleres dunha parte das novas prazas de acceso a Benemérita como unha maneira de "ser un reflexo da sociedade española".

A subdelegada lembrou que "ademais vós sodes os garantes dos dereitos e liberdades de toda a cidadanía do noso país pero especialmente das mulleres que seguimos sufrindo a constante violencia machista que, en moitas ocasións, acaba co asasinato e incrementando a cifra de falecidas ano a ano".

Por outra banda, na súa intervención Maica Larriba subliñou que "non hai localidade, por pequena que sexa nesta provincia, que nestes momentos non desexe contar cun posto da Garda Civil". Entre as múltiples razóns desta demanda non só baséanse na seguridade "senón máis ben por convertervos nun dinamizador das economías rurais e nun vertebrador desa España do reto demográfico".

Outro dos aspectos que non quixo deixar pasar Larriba na súa intervención e o aumento dos delitos que se comenten na rede, lembrando que "xa un terzo dos delitos da provincia prodúcense na internet" polo que demandou que "é verdade que son delitos dificilmente perseguibles xa que na maioría das ocasións prodúcense desde países moi afastados pero é necesaria un labor máis didáctico coa cidadanía para que adopte máis medidas de auto protección".