Condenado un home que abusou da parella do seu fillo, cunha discapacidade do 65%, e transmitiulle unha ETS

A Audiencia Provincial de Pontevedra condenou a dez anos de cárcere un home que abusou da parella sentimental do seu fillo, unha muller ten recoñecida un 65 % de grao de discapacidade e á que transmitiu unha enfermidade de transmisión sexual (ETS). Unha visita ao xinecólogo na que se detectou a enfermidade á moza permitiu sacar á luz os abusos.

A sección cuarta da Audiencia xulgou o caso e acaba de ditar unha sentenza condenatoria na que tamén lle impón a prohibición de aproximarse e comunicarse coa vítima durante 15 anos máis que a pena de prisión, nove anos de liberdade vixiada e o pago dunha indemnización de 25.000 euros á afectada.

As maxistradas da Audiencia condénanlle como autor dun delito continuado de abusos sexuais con acceso carnal sobre persoa con discapacidade.

Os feitos ocorreron durante anos, entre outubro do 2015 ata abril de 2019, "sen que se precisou nin o número de veces nin as datas" nas que todo pasou.

O tribunal dá total credibilidade á declaración da vítima, asistida pola avogada Carmen Ventoso. Segundo as maxistradas, a muller expuxo "de forma clara e con certa precisión todos os feitos polos que foi preguntada" e realizou “un relato coherente, contestando que non lembraba ben cando así era".

Na súa declaración no xuízo, o acusado asegurou que, ata que ela o denunciou, descoñecía que a muller tivese unha discapacidade. A Audiencia sinala que non resulta acreditado.

A muller presenta un cadro de atraso mental moderado e trastorno xeneralizado do desenvolvemento o espectro autista que lle supoñen un grao de minusvalía do 65% e que mingua de forma grave as súas capacidades intelectivas e volitivas ante unha relación sexual non desexada.

A moza mantiña unha relación sentimental co fillo do acusado, ao que coñeceu nun centro de atención a persoas con discapacidade. En outubro de 2015, segundo a sentenza, ela estaba na casa da súa parella e, mentres o mozo duchábase, o seu pai "con ánimo libidinoso" aproveitou para darlle un bico na boca, "dicíndolle que pensase no seu noivo e que lle ía ensinar o que tiña que facer".

A continuación, espiuna e mantivo relacións sexuais con ela, a pesar de que a muller pediulle "que parase ao sentir dor dado que non mantivera relacións sexuais con anterioridade".

En abril de 2019, de novo aproveitándose de estar a soas con ela, volveu abusar dela no rocho da casa. Estes feitos repetíronse en varios ocasións, nas que mantiveron relacións sexuais completas sen usar preservativo.