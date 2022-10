Cinco anos de cárcere para un home que abusou da filla de 13 anos da súa parella e causoulle "lesións psíquicas"

A Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de condenar a cinco anos de cárcere a un home acusado de abusar de forma continuada da filla da súa parella, desde que ela tiña 13 anos ata que se acabou a convivencia.

A sección cuarta da Audiencia considérao autor dun delito continuado de abusos sexuais de menor de 16 anos con prevalimiento e imponlle tamén cinco anos de liberdade vixiada e a prohibición de comunicarse e aproximarse á vítima durante cinco anos máis.

O home tamén deberá indemnizar á vítima con 2.902 euros polas secuelas e de 3.000 euros polos danos morais que lle causou. Así, segundo considera probado a sentenza, como consecuencia dos abusos, a adolescente "viviu unha situación de angustia e ansiedade reiterada no tempo" e "sufriu lesións psíquicas e estrés postraumático".

A adolescente precisou tratamento farmacolóxico para a súa estabilización durante seis meses e quedáronlle secuelas derivadas do estrés postraumático.

O tribunal da Audiencia considera probado que o acusado, que na actualidade ten 43 anos, cometeu os abusos no que foi o domicilio familiar entre os anos 2014 e 2018, en Marín. Empezaron "unha vez que a menor cumpriu os 13 anos" e continuaron "ata que cesou a convivencia coa súa nai, en setembro de 2018".

A sentenza subliña que a declaración da vítima supón unha "proba esencial", pois a moza relatou o vivido "de forma inequívoca, clara, contundente e sen esaxeracións".

As tres maxistradas da sección cuarta tamén destacan que o seu testemuño está "rodeado de corroboracións periféricas", entre elas as declaracións dunha amiga e familiares da vítima.

Ademais, o tribunal indica que existen corroboracións obxectivas como o informe pericial de credibilidade do testemuño elaborado por unha psicóloga.

Segundo sostén a sentenza, os abusos ocorreron "en varias ocasións e en datas non concretadas, pero de maneira frecuente e reiterada". O acusado actuou "con ánimo libidinoso" e "aproveitando a relación de confianza que xeraba a convivencia coa menor", por iso é polo que teña en conta a circunstancia agravante de prevalimiento.

Destaca tamén o tribunal que os abusos contaron coa "oposición" da menor, que "manifestou en numerosas ocasións que non lle gustaba que lle tocase".

Realízolle tocamentos no peito, por dentro e fóra de suxeitador, nas nádegas e nalgunha ocasión na zona xenital por encima da roupa interior. Tamén lle deu bicos na cara e chegou a entrar no baño cando ela se duchaba.