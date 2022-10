Meaño estrea unha senda entre a área recreativa dos Pasales e o centro de Dena

Un total de 125 metros ten a nova senda peonil que construíu o Concello de Meaño para mellorar a mobilidade entre a área recreativa dos Pasales e a rúa Ponte Dena, no centro de Dena.

Este proxecto contou cun orzamento de case 17.000 euros, financiados a través dunha subvención concedida polo GALP.

A nova senda chega á marxe dereita do río da Chanca a través dunha parcela de titularidade municipal, facilitando que a veciñanza se poida achegar paseando ata este entorno natural de gran valor paisaxístico.

Esta nova senda mellora a conexión da área recreativa co núcleo urbano, nunha aposta do Concello por este entorno natural e paisaxístico como un lugar de referencia tanto para a veciñanza como para os potenciais visitantes de toda a comarca do Salnés.

O Concello realizou traballos de roza, limpeza e movemento de terras, así como a execución de senda de 125 metros de largo con 2.5 de ancho e 15 de espesor, realizada con pavimento de terra tipo xabre. A actuación incluíu tamén unha preinstalación eléctrica con tubo corrugado.

Ademais, subministráronse e colocaronse travesas de madeira de pino para a senda e instaláronse no entorno tres bancos graníticos con acabado rústico.

Con esta senda peonil, recupéranse as ribeiras do río da Chanca e mellóranse as condicións ambientais e o seu valor paisaxístico para uso e disfrute dos veciños de Meaño.