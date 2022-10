Portas participa en Bulgaria nun irmandamento de municipios europeos

O alcalde de Portas participa nun irmandamento de municipios europeos © Concello de Portas

Ata a cidade búlgara de Nikopol viaxou o alcalde de Portas, Ricardo Martínez, co obxectivo de representar á vila nun irmandamento de municipios europeos.

Portas formou parte da delegación española que, xunto a outros once países, acudiu a este encontro, organizado pola Unión Europea dentro do programa "Project Europe for citizens. The citizes of Europe to build a better future".

Durante a súa estanza en Bulgaria, o alcalde aproveitou para promocionar os atractivos turísticos do municipio, vencellado ao Camiño de Santiago, e tamén o enoturismo e a cultura do viño, moi aprezada e valorada no resto de Europa.

Martínez participou ademais en varios grupos de traballo especialmente orientados á promoción turística e á viticultura, como os dous elementos máis salientables e de interese para Portas neste primeiro encontro europeo no que participa o municipio, representando a España.

Tamén asinou un protocolo de boa veciñanza europea e de irmandamento cos pobos de Europa.

"Este irmandamento está especialmente pensado para ir, pouco a pouco, promocionando unha maior integración entre os municipios europeos", destacou o alcalde.

Despois desta experiencia, está aberta a porta á participación do municipio e máis iniciativas europeas, xa que o alcalde concretou coas autoridades europeas máis programas pensados para a promoción turística e social de Portas co apoio e a financiación da Unión Europea.