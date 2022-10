A Policía acode a un piso por unha agresión dunha moza ao seu noivo e descobre que el cultiva marihuana

Policía Local de Vilagarcía de Arousa © Pontevedraviva

A Policía Local de Vilagarcía de Arousa detivo durante a fin de semana unha parella de mozos de Vilagarcía, ela por agresión e el por cultivo de marihuana.

A orixe de todo foi unha chamada veciñal sobre as 11.30 horas do domingo alertando dunha forte discusión no piso dunha céntrica rúa da cidade.

Axentes da Policía Local acudiron ao domicilio e unha moza de 19 anos recoñeceu que empurrou, deu labazadas na cara e rabuñou o seu mozo durante a discusión e que el non a agredira en ningún momento, limitándose só a separala.

O mozo tiña a cara arroubada e presentaba rabuñazos nun costado e confirmou a agresión, de maneira que a Policía procedeu á detención da muller por un presunto delito de violencia no ámbito familiar.

A muller tivo que ir ao dormitorio para calzarse e, cando a acompañaron, un axente puido comprobar que noutra habitación había varias plantas de marihuana que desprendían un forte olor, así como diverso material do que se adoita utilizar para o procesado e posterior venda da sustancia estupefaciente: diverso tipo de recipientes, unha báscula de precisión, dúas pedras marróns que semellaban ser haxix, varios cogollos de marihuana, terra para plantar, un ventilador, dúas lámpadas de calor, filtros de aire e bolsas.

O home vítima da agresión recoñeceu que todo o material era seu e tamén acabou detido por un presunto delito contra a saúde pública.

Os detidos foros postos a disposición da Policía Nacional.

DETENCIÓN POR ACOSO

Unha actuación conxunta das policías Local e Nacional de Vilagarcía permitiu na noite do venres a detención dun home de 50 anos por presunto acoso á súa ex parella, da que se separara había un ano.

O individuo foi detido fóra da vivenda da muller, golpeando a porta de forma insistente para que o deixara entrar. Segundo explicou a denunciante, levaba meses chamándoa e mandándolle mensaxes de forma insistente e con actitude violenta, instándoa a retomar a relación.

O detido presentaba un forte estado de alteración, foi conducido ao centro de saúde e posteriormente ingresou no Hospital do Salnés.