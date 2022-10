Cruz Vermella Pontevedra ofrece axuda a mozos en educación non obrigatoria que queiran seguir formándose

Cruz Vermella Mocidade está a formar en Pontevedra novos grupos para o proxecto "Promoción do éxito con mozos en educación non obrigatoria".

Este proxecto, financiado por Unespa, está dirixido á mocidade de entre 16 e 30 anos que cursan, ou desexen cursar, Bacharelato, Formación Profesional, ensinos deportivos ou de idiomas, ensinos universitarios, para adultos ou escola de artes e oficios, pero que presentan dificultades para obter a axuda necesaria.

Con este programa, Cruz Vermella Mocidade, pretende "compensar as dificultades e recompensar o esforzo e compromiso ofrecendo recursos educativos integrais e orientacións para dar soporte a un apoio individualizado".

Desde este proxecto ofrécese un espazo educativo con equipamento e ferramentas para a realización de traballos, talleres orientados ao estudo e seguimentos personalizados para alcanzar os obxectivos marcados. Ademais de todo isto, levará a cabo un apoio educativo dúas veces por semana, todos os luns e mércores de 18:00 a 19:00 horas.

Todas as persoas interesadas poden solicitar máis información ou apuntarse na Asemblea Comarcal de Pontevedra (c/ Pai Gaite, nº5, 36002, Pontevedra), no teléfono 986 85 21 15 ó a través do mail: pontevedra@cruzroja.es .