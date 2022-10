A Policía Local informa dos cortes de tráfico previstos polo Medio Maratón de Pontevedra

O vindeiro domingo 16 de outubro será una xornada marcada polo deporte na Boa Vila coa celebración do XXVII Medio Maratón de Pontevedra.

Con motivo do evento deportivo a Policía Local de Pontevedra elaborou un plan especial de tráfico ao supor restricións á circulación rodada en parte da cidade.

En concreto pecharán ao tráfico as avenidas de As Corvaceiras, Uruguai e Bos Aires, así como a rúa Xosé Malvar, desde a que non poderá acceder á ponte dos Tirantes. Pola súa banda a rúa Santa Margarita pechará en sentido centro.

Desta forma as pontes habilitadas paira acceder ou saír do centro urbano de Pontevedra serán os da Barca e das Palabras, en Monte Porreiro. Ademais a circulación de vehículos si estará permitida entre o Nó de Bombeiros e a N-550, a saída da cidade pola Avenida de Santiago, en ambos os dous sentidos.

Segundo informa a Policía Local os peches na circulación rodada prolongaranse entre as 10.00 e as 14.00 horas do domingo.