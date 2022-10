Unha fin de semana de récord na Festa do Marisco

Festa do Marisco 2022 © Concello do Grove

A Festa do Marisco vive unha fin de semana grande de celebracións dentro da súa programación e de auténtico récord.

Segundo datos oficiais achegados polo Concello do Grove, só durante o día do sábado vendéronse na carpa de degustación 26.637 tickets de todo tipo de produtos.

O ritmo frenético continuaba este domingo, aderezado con outros eventos como a Feira de Oportunidades, a regata de dornas ou a Carreira Popular Festa do Marisco, na que venceron Manuel Furtado (Sociedad Gimnástica) en categoría masculina e Iria Campos na feminina.

A xornada contou ademais coa visita institucional da presidenta provincial, Carmela Silva, á que o alcalde José Antonio Cacabelos agradeceu o seu apoio a través da Deputación paara "seguir crecendo ano a ano e seguir facendo da Festa do Marisco un evento turístico de referencia".

A guinda ao fin de semana poñíana as actuacións musicais, con Maika Makovski e Kula Shaker abarrotando a carpa de concertos a noite do sábado e o colofón deste domingo con Lila Downs dentro do ciclo de concertos do Xacobeo.