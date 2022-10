Benestar Social prepara un curso de Habilidades Sociais na Cociña para usuarios dos Servizos Sociais

A Concellería de Benestar Social de Pontevedra ten preparado un curso de Habilidades Sociais na Cociña dirixido a un total de 65 persoas usuarias dos Servizos Sociais municipais.

A actividade formativa desenvolverase na Casa Azul entre os días 17 de outubro e 22 de decembro e ten o obxectivo de aumentar a eficiencia na xestión dos fogares da veciñanza que máis o precisa, promovendo a súa mellora integral.

O concelleiro de Benestar Social, Marcos Rey, explicou, que estes obradoiros "están pensados para a poboación vulnerable, que recibe alimentos", polo que queren achegarlles as capacidades para xestionar o cociñado e a economía, "sen esquecer en ningún momento que a cociña é un espazo familiar no que mellorar as habilidades culinarias, as relacións familiares e sociais, o aforro enerxético e a economía".

Este curso está entroncado cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) da Axenda 2030, incidindo concretamente nos relativos ao fin da pobreza, fame cero, saúde e benestar, educación de calidade, igualdade de xénero, redución das desigualdades e paz, xustiza e institucións sólidas.

Tal e como apunta Rey, "o benestar está formado pola provisión de recursos e pola sensación das persoas de vivir dun xeito axeitado, tendo un papel primordial os contextos social e medioambiental que as rodea" polo que esta actividade "pretende incidir nestes aspectos fundamentais, sempre dun xeito ameno, entretido e divertido".