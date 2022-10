Susto nun taller de motos na zona da Pasarela tras a explosión dun compresor

Intervención dos Bombeiros de Pontevedra (arquivo) © PontevedraViva

Os servisios de emerxencia despregáronse na tarde deste venres no centro de Pontevedra tras recibir un aviso por unha explosión no interior dun negocio.

Segundo explica o 112 Galicia, o suceso produciuse ao redor das 18.30 horas da tarde nun taller de motos situado na Rúa da Estrada, nas inmediacións da Pasarela.

Todo apunta cara á explosión dun compresor no interior do taller mecánico, que por fortuna non produciu danos persoais ao non ter que lamentar feridos, nin entre os traballadores do establecemento nin a persoas que podían pasar polo exterior.

O que si se produciron son danos materiais tanto no interior como na fachada exterior do taller.

O suceso mobilizó a efectivos dos Bombeiros de Pontevedra, Policía Nacional e Policía Local, dando tamén aviso ao persoal do 061 por precaución.