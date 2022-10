Isabel Couselo e Carlos Costa, únicos candidatos a presidir o PP de Cuntis e de Campo Lameiro

As comisións organizadoras dos congresos do Partido Popular en Cuntis e en Campo Lameiro ratificaron este venres que as dúas únicas persoas que se presentan como candidatas para presidir as respectivas xuntas locais son Isabel Couselo no caso de Cuntis e Carlos Costa no Concello de Campo Lameiro.

Isabel Couselo é a actual portavoz do PP en Cuntis, mentres que Costa exerce de alcalde desde as pasadas eleccións municipais.

No caso de Cuntis, a comisión organizadora do congreso que se celebrará o sábado 15 de outubro está formada por María José Liñeira Asorey como presidenta; Roberto Campos López e Salvador Santiago Pereira, que validaron a candidatura de Isabel Couselo despois de que presentase o dobre dos apoios mínimos que se esixían neste proceso.

En Campo Lameiro, o congreso de celebrará o sábado 22. A comisión atópase integrada polo ex alcalde Julio Sayáns como presidente; María das Nieves Boullosa e Haydé Reboredo. O candidato presento preto dun centenar de apoios, cifra moi superior ás firmas mínimas necesarias.

Durante os próximos días, os candidatos realizarán unha campaña interna con reunións coas persoas afiliadas para trasladarlles o seu programa para presidir a xunta local e presentar os seus equipos de traballo.