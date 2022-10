Preocupación no Concello co comportamento de algúns 'riders': "Son o maior problema que temos en canto a mobilidade"

Repartidores de comida a domicilio 'riders' en Pontevedra © Mónica Patxot

O Concello de Pontevedra, a través do concelleiro de Mobilidade César Mosquera, saíu este venres ao paso das queixas dos 'riders' ou repartidores de comida a domicilio por recibir sancións por circular pola zona monumental ou parar os seus vehículos na beirarrúa, e tamén tras a reunión respecto diso do Partido Popular.

"Tivemos no seu momemto os coches, tivemos as bicicletas e problemas cos patinetes que se foron reconducindo. En canto aos rider é evidente que agora mesmo son o maior problema que temos agora mesmo en canto a mobilidade e andar pola rúa sen medo a que pase algo", defendeu o edil asegurando en todo caso que "non son todos pero si un núcleo pequeno deles que se toman as normas e a cidade á lixeira, á súa medida".

En concreto Mosquera sinala que "está perfectamente definido o que poden facer coa lei de tráfico e a ordenanza municipal", normativa esta última que se negociou en 2019 co sector sen que se presentase ningunha alegación.

"O que non poden baixo ningún concepto e andar polas beirarrúas e algúns o están facendo, non poden aparcar nas beirarrúas, superar a velocidade ou atallar por zona peonil e algúns o están facendo", explicou o representante do goberno local.

Ante esta situación, e a percepción que asegura lle trasladan os cidadáns, "non hai caso, seguiremos presionando para que cumpran a normativa", aínda que "sendo o sector que é e sabendo as condicións nas que traballan o último que queremos é presionalos en exceso", explica.

Desta forma o edil de Mobilidade asegura que a maneira de proceder é tentar avisar aos infractores. "A policía ten avisado aos centros de repartidores", revela, pero se persisten "haberá multas", incidindo en especial no problema de seguridade que supón o paso por zonas peonís moi transitadas como o tramo final de Benito Corbal ou a Glorieta de Compostela só para recortar percorrido.