Queixas dos 'riders' de Pontevedra tras recibir sancións por circular pola zona monumental ou parar os vehículos na beirarrúa

Repartidor a domicilio circulando por Pontevedra © Mónica Patxot

"En Pontevedra exercemos o noso traballo de forma regulada, estamos dados de alta como autónomos uns setenta repartidores. Todos recibimos polo menos unha multa mentres faciamos o noso traballo". É a denuncia de César Alarcón, representante do colectivo de repartidores a domicilio da Boa Vila quen denuncia que a falta de regulación a nivel municipal dificulta o seu traballo diario.

Desde o colectivo de traballadores confesan que desde hai tempo levan soportando numerosas trabas que comezan a afectar o seu traballo. Denuncian que en reiteradas ocasiones axentes da Policía Local os paran por circular pola zona vella fóra dos horarios establecidos para a carga e descarga. Tamén foron sancionados por deixar as súas motos nas beirarrúas mentres entregan os seus paquetes.

"O problema é que en Pontevedra o noso traballo non está regulado. A maior parte dos nosos pedidos concéntranse na zona vella e os policías, que entendemos que fan tamén o seu traballo, dinnos que temos que deixar as motos na Avenida de Uruguai e ir camiñando. Iso atrasaría o tempo de entrega, os clientes puntuaríannos mal e recibiriamos menos encargos. Nós temos que entregar moitos pedidos ao día", explica Alarcón as interioridades do seu traballo.

É por iso que solicitan ao goberno local que regule a súa situación para facilitar o seu traballo e permitir a libre entrada e saída ás zonas con restricións de tráfico. "Poden darnos algún tipo de salvoconducto para mostrar aos axentes cando nos paren porque nós estamos a facer o noso traballo", propón Alarcón.

Co obxectivo de facilitar esta tramitación, desde o colectivo xa traballan para constituírse como asociación e, deste xeito, gañar maior peso para propoñer medidas que faciliten a súa actividade. Propoñen seguir o exemplo de cidades veciñas como Vigo, na que a actividade dos riders atópase xa regulada.

Puntualizan os profesionais que "nós non queremos botar a perder o modelo de cidade peonil, só queremos que nos teñan en conta para atopar unha solución", conclúe o traballador que, xunto a outros repartidores, participou na reunión con concelleiras do Partido Popular de Pontevedra da que saíu o compromiso de, entre as dúas partes, elaborar unha moción para ser debatida en pleno.

"Nós non queremos meternos en política, oxalá se poida levar a pleno e regúlese a nosa actividade", remata César Alarcón.