Fin de semana de festas en Adina

Presentación das Festas de Adina 2022 © Concello de Sanxenxo

A parroquia de Adina xa se prepara para celebrar esta fin de semana tres días de festa en honra a San Miguel e á Virxe do Rosario. O inicio destes eventos chegará este venres 7 coa Festa da Xuventude e a tirada de fogos de artifficio ao mediodía e un espectáculo da orquestra A Fórmula e a disco móbil CDC Coruña a partir das 21.30 horas.

Ao longo do sábado, a parroquia conmemorará a festividade de San Miguel co pasacalles do grupo de gaitas Os Gatiños e unha charanga. A misa solemne está prevista para as 12.00 horas con procesión e sesión vermú. Xa ás 21.30 horas, orquéstraa Fama de Vigo e o trío Area actuarán na verbena.

A Virxe do Rosario será a protagonista do domingo festivo coa tradicional cita gastronómica na que as persoas asistentes terán a oportunidade de probar orella, callos e empanada a prezos populares e coa actuación do trío Area. A misa e a procesión tamén están previstas para as 12.00 horas.

Ao longo da fin de semana, a comisión de festas realizará sorteos de sesións spa, estancias en hoteis e ceas en restaurantes entre o público.