Marga Caldas, ante o reto de "coller o legado de Nito e abrir un proxecto de futuro para Poio"

Marga Caldas e Nito Sobral © Mónica Patxot Marga Caldas e Nito Sobral © Mónica Patxot Marga Caldas e Nito Sobral © Mónica Patxot

Luciano Sobral, tras 27 anos como alcalde de Poio, dá un paso atrás. Non se presentará á reelección nas municipais de 2023. "É o mellor momento para o relevo", sinalou. A súa sucesora á fronte da candidatura do BNG ten nome e apelidos, os de Marga Caldas.

"Para min é un momento de emoción que non sei nin como expresar", sinalou Sobral, que asegurou que "é un orgullo" que sexa Marga Caldas quen a substitúa porque "é unha persoa preparada e comprometida". Ela será, sostivo, "a primeira alcaldesa de Poio".

Tras trece anos de traballo no goberno municipal, Caldas dará un paso á fronte que, segundo ela mesma explicou, "é toda unha responsabilidade". Estar á altura de quen "asinou as páxinas máis brillantes dá historia de Poio", afirmou, non será unha tarefa fácil.

A edil avanzou que a súa intención é "abrir un tempo novo" no municipio, para o que partirá de "coller o legado de Nito e impulsar un proxecto de futuro para Poio", sen deixar de lado "todo o bo" que se fixo estes anos e que, ao seu xuízo, "avala" a todo o BNG.

O deporte, área que Marga Caldas dirixe desde que chegou ao goberno, será eixo "fundamental" do seu proxecto político, xunto co impulso a infraestruturas "estratéxicas" para Poio ou a mellora dos espazos públicos "desde San Salvador ata Raxó".

Que o seu programa electoral "parta da xente" será un dos seus obxectivos máis inmediatos. Para iso iniciará unha rolda de contactos cos colectivos do municipio, empezando polos mozos. "É importante escoitar a todos desde un xeito activo", afirmou a dirixente.

Para poder dedicarse "por completo" a este proceso, o grupo municipal do BNG abordará unha reestruturación nas súas competencias para que Caldas poida "falar con toda a veciñanza". Iso si, Luciano Sobral seguirá como alcalde ata o final do mandato.

"Iso é o único que pedín porque quería respectar o compromiso que adquirín cos veciños de Poio", sinalou o veterano rexedor que, a modo de consello, recoméndalle á súa sucesora "que teña proximidade coa xente e vaia de fronte ante os problemas".

"DESDE XA PODO DESCANSAR E DURMIR BEN"

Preguntado sobre a que se dedicará a partir de maio, cando abandone a alcaldía, Sobral chanceou con que "desde xa podo descansar e durmir ben", sabendo que pode estar "tranquilo" de que tanto Poio como o BNG "vai a quedar en boas mans".

Asegura que espera cumprir unha "gran ilusión" que ten na vida, a de alugar unha caravana e viaxar coa súa muller durante meses "polo mundo adiante", aínda que o máis inmediato será "non ter que levantarme todos os días ás sete da mañá".

Dedicarlle máis tempo á familia, quedar con amigos ou coidar da súa casa e da súa horta, outra das súas paixóns, serán outros dos modos nos que aproveitará a súa xubilación. Iso, e seguir dispoñible "día e noite" para axudar aos seus compañeiros "en todo o que precisen".