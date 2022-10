Os altos prezos do alugueiro e a inflación están detrás do ocaso comercial da praza de Curros Enríquez

Baixos comerciais pechados na praza de Curros Enríquez © Mónica Patxot Baixos comerciais pechados na praza de Curros Enríquez © Mónica Patxot

Dous locais pechados, cos seus escaparates forrados con papel dan a benvida, desde a rúa Michelena, a unha das prazas máis emblemáticas do centro histórico pontevedrés. O goteo de peches de comercios na praza de Curros Enríquez é incesante desde hai anos e, tras a clausura da cafetería O Pecado, o número de baixos comerciais sen actividade nesta praza alcanza a ducia.

Nos últimos meses baixaron o enreixado de forma definitiva, ademais desta cefetería, o restaurante Pizza Nación, a Farmacia Ferreiros, un salón de peiteado, a droguería Moderna e a farmacia contigua, o edificio comercial de Peral, a ferraxería Varela e a reloxería Tempus, que se mudou uns metros máis baixo en cálea Don Gonzalo. Sen citar os baixos en ruínas contiguos ao xa extinto restaurante de pasta e pizza.

"A praza está a quedarse moi pobre. Faiche pensar cousas porque se non tes locais abertos ao redor, a xente non pasa", recoñece o propietario do estanco situado na parte alta da rúa Real, que asiste desde hai un lustro a un éxodo comercial imparable. Pero non todos os que pecharon o fixeron porque os seus negocios non funcionasen, exemplo disto é a Farmacia Esteban, que se tivo que trasladar á Avenida de Uruguai, fronte a Ponte das Correntes, para poder prosperar.

Os empresarios que aínda resisten teñen moi claro cales son as causas desta decadencia: os prezos do alugueiro, en primeiro lugar, e os efectos da inflación, como detonante. "Todo sobe e non podemos repercutirllo aos clientes. Ao final non vas poñer en xogo a túa empresa, aos teus empregados por sacar 1.000 euros limpos. É mellor pechar e traballar para outro", explica, Toño Pérez, o propietario do restaurante Borona.

E é que moi poucos emprendedores poden asumir cotas de alugueiro que superan os 2.000 euros mensuais. Nalgúns casos alcanzan os 7.000. "Os propietarios teñen que poñer os pés no chan, saber en que mundo vivimos porque non se poden asumir alugueiros tan altos", recoñece o hostaleiro.

Unha argumentación similar defende o último empresario en botar o peche definitivo. "Manter un negocio despois da pandemia é máis caro que antes. Subiu todo unha barbaridade, de gas e luz estamos a pagar o dobre que antes. As cervexas, os refrescos ou a bolería tamén subiu e os prezos de venda ao público non os podes subir. As marxes redúcense", relata Víctor Pampín, quen asegura tamén que "os alugueiros están moi altos, algúns fóra de mercado, e a moitos propietarios cústalles baixar".

Neste sentido, moitos emprendedores critican que en plena crise os arrendadores empéñense non só en manter os prezos, senón nalgúns casos incrementalos. "Pechan tendas de todo tipo, agora mesmo faltan pisos de alugueiro, pero sobran baixos", expón o hostaleiro.

Consciente desta situación están na institución máis importante situada nesta praza, o Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra. "Hai quen aluga a un prezo demasiado elevado, pode ser unha das causas. Hai locais pequenos que deberían ser máis económicos para dar oportunidades aos emprendedores", suxire o presidente Roberto Vega.

Pero nin esta institución escapa á crise inmobiliaria que arrasa á praza de Curros Enríquez. Desde hai anos, o Casino Mercantil ten a súa sede á venda. Recibiron ofertas, pero polo momento non hai avances. "Seguimos estudándoas, non temos présa", resolve o dirixente.

A pesar da longa noite na que está sumido o tecido comercial desta praza, hai motivos para a esperanza. O chef Pepe Vieira segue avanzando na remodelación da antiga ferraxería Varela para abrir un asador e o antigo local que ocupaba a franquía 100 Montaditos tamén regresará pronto á actividade cun novo negocio hostaleiro. Unhas aperturas que, se o mercado se estabilza, poden servir de impulso para o rexurdir comercial da praza de Curros Enríquez.