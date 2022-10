Un sentido recordo a Mora Morandeira e 23 condecoracións para o primeiro patrón policial pospandemia

A Policía Nacional de Pontevedra vestiuse de gala este martes para celebran o seu patrón, o día dos Santos Ángeles Custodios. Unha misa solemne con ofrenda na igrexa de San Francisco abriu unha xornada que, como cada ano, deixou emotivos momentos de reencontro e recoñecemento para quen integran o Corpo Nacional de Policía e que nesta ocasión, ademais, supuxo o regreso á antiga normalidade prepandemia.

Este primeiro patrón despois da crise sanitaria da COVID-19 incluíu un sentido recordo a Enrique Mora Morandeira, comisario xefe de Pontevedra entre 1991 e 2004 falecido en decembro de 2021. Dez meses despois da perda, os seus poemas volveron lerse no auditorio de Afundación.

O momento central da xornada foi, como xa é habitual, a entrega de medallas e condecoracións, que este ano supuxeron 23 recoñecementos a cidadáns e policías ante un auditorio cheo de policías e autoridades civís e militares.

A Policía Nacional quixo facer recoñecemento público pola súa entrega "máis aló da súa deber como cidadáns" a cinco cidadáns que foron pasando, un por un, ante a mesa presidencial presidida pola subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba.

Ao seu lado non faltaron o comisario provincial, Juan José Diaz Jiménez; o coronel xefe da Garda Civil, Simón Venzal; o fiscal xefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro; o presidente da Audiencia Provincial, Francisco Javier Menénez Estébanez; o comandante director da Escola Naval de Marín, Pedro Cardona Suances; e o subdelegado de Defensa en Pontevedra, o coronel Miguel Constantino Cortés Calvo.

Este ano, os recoñecementos cidadáns foron para o grupo de control de seguridade do cárcere da Lama (recolleu a condecoración Javier López Villanueva); ao coordinador de seguridade da Deputación Provincial, José Manuel Pereira Crespo; á delegación de Cruz Vermella en Pontevedra (en mans do seu vicepresidente, Alfredo Molares); ao subdirector da o xerencia da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, Jorge García-Borregón; e ao responsable de seguridade do Porto de Marín, Benito Calviño.

Ademais, concedeuse a entrada na Orde ao Mérito Policial con distintivo branco a 18 axentes. Da Comisaría de Pontevedra foron os inspectores José María López Abreu e Javier Alonso; o subinspector Emilio Carlos Regueira Campos; a oficial Diana Barreira Barreira; e os policías David López Abreu, Cándida Ferreira Rosales, Manuel González Comesaña, José Ignacio Fuentes Sixto, José Manuel Fandiño, David Bouza Pérez, José Roberto González e Carlos Rey.

Ademais, se condecoró ao subinspector da Unidade do Corpo Nacional de Policía adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia José Cruz Alonso; aos policías de Vilagarcía Luís Antonio Deza Ojeda e David de la Fuente Otero; ao oficial Adrián Guerra Araújo e o policía Diego Fernández Ramos da Comisaría de Marín; e ao oficial da Unidade de Estranxeiría de Tui Daniel Fernández Diaz.

O acto en Afundación abriuno o comisario provincial. No que era o seu primeiro patrón á fronte da Comisaría, Juan José Diaz lembrou a todos os policías da provincia que teñen "sobrados motivos" para sentir orgullo polo seu traballo e fixo un repaso por esta "nova época" pospandemia na que resultan cruciais a transformación dixital e a formación.

Ademais de destacar a "excelente colaboración coas policías locais" cos que traban "de xeito conxunto", agradeceu a todo o equipo directivo da Comisaría, ás organizacións sindicais e a todo o persoal o seu traballo diario; e felicitou aos condecorados.

Tamén os axentes condecorados con medallas tiveron protagonismo no discurso da subdelegada, que pechou o acto lembrando que "a Policía é o baluarte da defensa da seguridade e das liberdades da cidadanía" e que na provincia de Pontevedra, grazas, entre outros, aos policías nacionais, "a seguridade respírase ao andar polas súas rúas".

Larriba destacou a "capacidade de adaptación do corpo" apelando a que “debe ser a nova policía do futuro porque os tempos cambian e hai que enfrontarse aos novos tipos de delincuencia que se producen na rede e que día a día se incrementan" e quixo reclamar tamén unha "maior integración da muller nos equipos policiais" porque, 43 anos despois da súa incorporación ao corpo, as mulleres apenas supoñen o 16,78% dos persoais.

O seu discurso quixo terminar recoñecendo o "traballo e dedicación exquisitos" da Policía Nacional coas máis de 1.600 persoas acollidas na provincia tras fuxir dos horrores da guerra en Ucraína. "Foi un sobreesforzo que reflicte o voso enorme compromiso coa solidariedade que este país segue demostrando con quen máis sofre", insistiu.