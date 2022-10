A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez presentou este martes as actuacións previstas para reforzar o sistema de saneamento dos concellos de Vilanova de Arousa, Ribadumia e Cambados e anunciou que a Xunta poñerá en marcha en 2022 catro actuacións que suman un investimento de máis de 18 millóns de euros e que suporán "un novo impulso ao saneamento da ría de Arousa".

Ethel Vázquez deu conta do estado de execución do Plan de Saneamento local da ría de Arousa, "xa por riba do 80%", nunha rolda de prensa celebrada este martes na sede territorial da Xunta en Pontevedra acompañada do delegado, Luís López.

A conselleira anunciou a a licitación hoxe da mellora do bombeo e colector de Cabanelas, nos concellos de Cambados e Ribadumia, que recolle a Plataforma de Contratos da Xunta, cun importe de algo máis de 1 millón de euros.

A previsión é que estes traballos comecen no primeiro semestre de 2023 e que estean rematados nun prazo de 6 meses, modificando o trazado da impulsión estación de bombeo de augas de augas residuais de Cabanelas para que verta directamente á depuradora de Ribadumia, sen pasar polo bombeo de Barrantes, como fai na actualidade, rematando así cos frecuentes problemas de alivio e vertidos ao río Umia que acaban na ría de Arousa.

Respecto ao saneamento e á depuración de Vilagarcía de Arousa, a conselleira indicou que iniciarán de forma inminente a renovación dos colectores, cun orzamento de 10 millóns de euros, que se completará coa construción da nova depuradora que se vai licitar proximamente. Sumando un investimento de 33 millóns de euros que, segundo os datos da Consellería, permitirá eliminar ata o 97% dos vertidos contaminantes á ría desde ese municipio.

Ademáis, Ethel Vázquez asegurou que este outono tamén comezarán as obras de mellora da depuradora de Tragove para duplicar a capacidade de tratamento das augas residuais de Cambados, Ribadumia e Vilanova de Arousa, cun investimento de 5,3 millóns de euros e na primeira quincena deste mes se prevén licitar as obras de mellora do saneamento municipal de Cambados, cun investimento de 1,7 millóns de euros.

Por último, Ethel Vazquez lamentou que a Dirección Xeral da Costa teña "bloqueado" o proxecto de mellora do saneamento de Vilanova de Arousa, "para o que a Xunta ten orzamento consignado e vontade de investir máis de 4 millóns de euros" na, polo que un proxecto imprescindible para mellorar as augas da ría e acabar co problema de vertidos.

Todas estas actuacións serán cofinanciadas con fondos europeos do programa Operativo Feder Galicia 2014-2020.