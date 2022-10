Veñen días con temperaturas altas

A previsión de tempo para estes días que fan os técnicos de MeteoGalicia agarda a curto prazo unha alternancia de ceos con nubes e claros con momentos pouco anubrados ou despexados. Haberá néboas matinais o martes e o mércores; e nocturnas o luns e o martes. En canto ás temperaturas, serán normais para as mínimas e altas para as máximas respeto ó agardado para este período, con mínimas que descenderán moderadamente e máximas que descenderán notablemente.

A partir do xoves Galicia queda na influencia das altas presións, con entrada de aire cálido dende o sur peninsular. Así, a probabilidade de precipitación será en xeral baixa, aínda que as elevadas temperaturas no interior poderían deixar algún chuvasco de carácter tormentoso.

De modo que Galicia continúa este luns na influencia das altas presións con entrada dunha masa de aire cálido en superficie. Agárdase así un día de tempo seco e ceos pouco nubrados ou despexados, con algunhas néboas matinais en puntos do interior.

O martes Galicia permanecerá nesta influencia das altas presións, con moi pouco vento de compoñente oeste que traerá humidade a toda a franxa costeira. Así, agárdase un día de ceos despexados en xeral, con brétemas no litoral que se irán disipando co avance da mañá e que volverán a entrar á noite. As temperaturas quedarán sen cambios no interior e con lixeiros descensos na costa.

O mércores aparece como novidade unha fronte pouco activa que irase achegando polo noroeste co avance da xornada. Así, comezaremos o día cos ceos despexados e brétemas costeiras na franxa atlántica. A partir do mediodía irán entrando as nubes baixas con algún chuvasco ocasional máis probable no terzo norte. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso. O vento será frouxo de compoñente sur pola mañá e co avance do día e a chegada da fronte virará ata quedar de compoñente norte á noite.