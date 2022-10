Sorteo de mil euros en vales desconto pola campaña Mercar no Teu Comercio ten Premio

Nunha carpa instalada na praza da Peregrina sorteáronse este sábado premios da campaña Mercar no Teu Comercio ten Premio.

Esta actividade contou coa asistencia do delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López e representantes da Asociación de Empresarios da Mediana e Pequena Empresa de Pontevedra (Aempe).

O acto forma parte dunha iniciativa da Federación Galega de Comercio que vai sortear ata 40.000 euros en premios, a razón de 1.000 en cada unha das 40 localidades participantes, e que se desenvolverá ata finais de novembro co obxectivo de fidelizar á clientela do pequeno comercio e incentivar as compras e o consumo.

Na cidade de Pontevedra sorteáronse oito tarxetas prepago de 50 euros e vinte por importe de 30 euros, entre os clientes que cambiaron os seus tiques de compra por boletos, que os seus beneficiarios poderán empregar ata o vindeiro 28 de febreiro de 2023.