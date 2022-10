Cuenca e Oviedo rivalizan con Pontevedra para ser Capital española da Gastronomía 2023

Na sede de FEPET (Federación Española de Xornalistas e Escritores de Turismo), representantes das cidades de Cuenca, Oviedo e Pontevedra entregaron este venres a documentación esixida para participar no proceso de selección da próxima Capital Española da Gastronomía, galardón que outorgan os xornalistas turísticos conxuntamente con Hostalería de España

"Trátase de tres cidades moi relevantes pola súa oferta gastronómica, son candidaturas moi potentes, cunha cociña moi atractiva, diferente e moi diversa entre elas. A gastronomía española está magníficamente representada por estas tres saborosas cociñas rexionais e por uns produtos alimentarios de calidade. O Xurado ten #ante si unha decisión difícil. As tres cidades parten como favoritas, xa que cumpren merecidamente cos obxectivos do galardón: promocionar a oferta e o turismo gastronómico en España", declarou Pedro Palacios, director xeral de Capital Española da Gastronomía.

"Con estas tres cidades aspirantes consolídase o galardón de Capital Española da Gastronomía que xurdiu en 2012 como unha iniciativa de FEPET que convidou a sumarse a Hostalería de España. Nestes 10 anos, CEG consolidouse como a plataforma de promoción da gastronomía máis potente de España e que durante un ano dá a coñecer os atractivos da cidade seleccionada", engadiu Mariano Palacin, Presidente de FEPET e de CEG.

Nos próximos días, un Comité Técnico avaliará as ofertas e o 16 de novembro, o Xurado de CEG, formado por institucións e profesionais do turismo, a gastronomía e a comunicación elixirán entre as tres cidades aspirantes que "representan conceptos moi xenuínos da gastronomía española, que demostrou ser a máis variada e rica do mundo".