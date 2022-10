Cinco ideas de negocio do Campus Crea aspiran a converterse en proxectos empresariais

Converter hórreos en espazos de aloxamento accesibles, xerar produtos téxtiles con teas desbotadas, desenvolver un programa de exercicio que contribúa a atenuar os síntomas do Párkinson, impulsar un negocio de venda de conxelados a domicilio no rural e xerar unha ferramenta que permita incorporar criterios de sostibilidade na planificación dunha carreira.

Estas son as cinco ideas de negocio que os participantes no programa In-Teams buscarán converter nun proxecto empresarial nesta iniciativa promovida pola Universidade de Vigo e AJE-Pontevedra no marco da rede Eusumo, impulsada pola Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia e que conta co financiamento do Ministerio de Traballo e Economía Social.

Este programa ten como obxectivo favorecer a creación de proxectos empresariais que tivesen como punto de partida resultados de investigacións desenvolvidas no Campus Crea ou as propias ideas de negocio das persoas participantes.

Seis mulleres e tres homes, con formacións moi variadas, que abranguen desde o dereito e a bioloxía ata a fisioterapia, segundo destacan desde a organización, participan finalmente nunha actividade que iniciaba hai uns días as súas sesións formativas, que se desenvolven de xeito virtual, e que se completará coa entrega de premios aos dous mellores proxectos.

O 20 de outubro está previsto o acto de defensa deses plans de empresa, que os participantes terán que presentar diante dun xurado integrado por representantes da Universidade e AJE-Pontevedra que encargarase de ditaminar que equipos serán merecedores dun primeiro premio de 750 euros e dun segundo de 500.