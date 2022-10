As obras na Praza Pública de Vilalonga obrigan a trasladar o mercadillo

Parcela do novo mercadillo de Vilalonga © Concello de Sanxenxo Parque infantil no Revel © Concello de Sanxenxo

Este luns comezarán as obras de reforma da Praza Pública de Vilalonga, o que obrigará a trasladar durante cinco meses o mercadillo.

É por iso que, a partir do martes, os vendedores montarán os seus postos na parcela habilitada este mesmo verán como aparcamento a apenas uns metros da praza, detrás da antiga farmacia, onde permanecerán ata que conclúan as obras.

Nos últimos días, o Concello de Sanxenxo procedeu á retirada das árbores e das pezas de xogo do parque infantil que estaban en bo estado para recolocalas na zona do Revel potenciando o espazo verde e creando unha pequena área de xogo na parcela entre o colexio do Cruceiro e o centro de saúde. Alí replantaron as árbores que se extraeron da rotonda de entrada a Sanxenxo onde se está actuando para mellorar a seguridade e embelecer o espazo. Pola súa banda, o cruceiro encargarase de desmontalo unha empresa especializada e recolocarao nun espazo próximo á igrexa.

O proxecto executarase por un prezo de 909.000 euros e supoñerá a definitiva humanización da contorna, eliminando o tráfico rodado, aínda que mantendo o acceso de servizo ao campo de fútbol. O espazo converterano nunha zona versátil con beirarrúas amplas no lado da praza e no oposto, e a velocidade limitarana a 20 quilómetros por hora no tramo da PO-505.

Indican, ademais, que para potenciar a nova zona infantil prevista, suprimirán as barreiras físicas existentes, así como a bancada perimetral, que prexudican o acceso á praza. A zona central da bancada potenciarase coa construción dunha pérgola de estrutura de aceiro galvanizado, cuxos piares seguirán a liña dos troncos de bidueiro, co obxectivo de habilitar a realización de eventos culturais e deportivos con sombra durante a tempada estival.

Con esta serie de melloras, a praza incrementará o seu espazo útil, que pasará dos 4.011 metros cadrados actuais aos 5.280 metros cadrados, que se gañarán nas inmediacións da PO-505 e do campo de fútbol. Tanto o palco como o bar serán reformados dentro do mesmo proxecto, e farán que o bar para dar servizo a toda a praza, máis aló do campo de fútbol, que atende actualmente de forma exclusiva.

No caso do campo, mellorarán os seus accesos, ademais da plantación de bidueiros que sirvan de barreira entre a estrada e a praza. Desta forma, tras a obra, a praza incluirá tres necesidades: zona infantil, unha zona para realizar pequenos eventos e outra para eventos maiores.