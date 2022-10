Dous anos despois, Santomé de Piñeiro volve render culto á mazá e a sidra

A vixésimo segunda edición da Festa da Mazá e dá Sidra de Santomé de Piñeiro, en Marín, terá lugar os días 8 e 9 de outubro. A cita gastronómica máis popular do rural marinense foi presentada este venres por Manuel Domingos González, portavoz da asociación Amigos dá Mazá e dá Sidra que se encarga desde hai máis de dúas décadas de organizar este tradicional festexo, así como representantes do Concello e do colectivo Botón de Áncora.

Nestes días previos ao evento, os colaboradores ocúpanse de recoller os máis de 3.000 quilos de mazá que servirán para elaborar uns 1.000 litros de zume. A falta de choivas deste ano provocou que os froitos teñan menos mollo que en campañas anteriores, polo que a produción será menor.

Despois de dous anos de parón pola pandemia, a celebración comezará ás 10 horas do día 8 coa apertura dos postos de venda de mazás, sidra, artesanía ou comida. Ás 12 horas está programada un roteiro dacabalo e ás 13 horas actuará a charanga Os de Carballido. Pola tarde, ás 16 horas darase a saída da carreira Pinga a Pinga e pola noite a orquestra Meigos e Marietta amenizarán a velada.

O domingo, os postos de venda abrirán ás 11 horas, para acompañar a concentración de cabalos do país, que estará amenizase coa música da charanga a Cabeza non Para. A lectura do pregón, a cargo de Mar García, máis coñecida como Cari Cari; está programada para as 13 horas.

Pola tarde representarase, ás 17.30 horas, o espectáculo "A Maxia do Cabalo; e a festa concluirá ao redor das 19.30 horas co tradicional concurso de empanada de mazá.