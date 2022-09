En marcha as obras de reforma eléctrica no colexio do Telleiro

A Consellería de Educación, a través da xefatura territorial en Pontevedra, comezou as obras de reforma eléctrica no colexio do Telleiro, en Noalla.

A actuación está valorada en 36.770 euros e comezou a realizarse tras a inspección habitual que realiza o Concello en relación ao mantemento dos colexios públicos do municipio para garantir a seguridade e o perfecto funcionamento das instalacións.

Na revisión realizada pola empresa Enmacosa detectaron circuítos eléctricos sen protección electromagnética, así como equipos de iluminación de emerxencia e proteccións diferenciais que non funcionaban correctamente.

Segundo avanzou o Concello, os traballos están a realizarse pola tarde para non entorpecer o ritmo escolar e teñen un prazo de execución de dous meses.

O colexio de O Telleiro é o último que se someteu a unha obra de reforma tras o da Florida, Portonovo, Magaláns e Nantes.

Nesta obra, indican desde o goberno municipal, non se incluíu o vello colexio do Cruceiro xa que teñen previsto o novo centro no Revel. As inspeccións volverán repetilas polo mesmo orde cada ano, facéndose cargo das reparacións ou reformas a Xunta se se consideran obras estruturais ou o Concello se son pequenos traballos de mantemento.