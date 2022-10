Diana Lameiro, talento pontevedrés no Top 100 Mulleres Líderes en España

Diana Lameiro Aznar, directora xeral do centro Lingoreta © Mónica Patxot Diana Lameiro Aznar, directora xeral do centro Lingoreta © Mónica Patxot Diana Lameiro Aznar, directora xeral do centro Lingoreta © Mónica Patxot

A mellor carta de presentación de Diana Lameiro Aznar é ela mesma e a forma en que fala dos seus proxectos, do seu equipo e dos seus pacientes. Con paixón, con realismo, cun profundo coñecemento do sector e cun espírito emprendedor que se mantén intacto a pesar dos éxitos xa alcanzados. Formada como logopeda, hai 14 anos decidiu dar o salto desde unha consulta como autónoma e logrou liderar unha cadea referente no sector.

Lingoreta, con centros en Vigo e Gondomar e 16 empregados, é o resultado do traballo de Lameiro, que, con 41 anos, atesoura xa un bo currículo de recoñecementos e acaba de coarse por segundo ano consecutivo na lista Top 100 Mujeres Líderes en España na categoría de profesionais e líderes independentes.

A organización Top 100 Mujeres Líderes ten como obxectivo principal visibilizar o talento feminino para construír unha sociedade baseada na igualdade e desde o ano 2011 publica unha clasificación anual de Top 100 no que Diana Lameiro apareceu por primeira vez o ano pasado na categoría de Pequenas e Medianas Empresas.

Talento non lle falta. E contribución á igualdade, tampouco. Esta pontevedresa nada en Ponte Caldelas e criada entre Marcón e Pontevedra demostra no seu día a día que é merecedora de todo logro que some á súa biografía, pois chegou a empresaria sen coñecementos previos en económicas e logrou adaptarse ao escenario cambiante da pandemia e á nova realidade económica e social que trae 2022.

Lingoreta, o centro que fundou e do que agora é directora xeral, é todo un referente en Galicia na atención transdisciplinar desde a logopedia, a psicoloxía, a pedagoxía e a terapia ocupacional a persoas de todas as idades, desde a atención temperá ás persoas maiores. Moitas veces crese erroneamente, advirte, que só se pode traballar nos primeiros anos de vida, pero, por exemplo, tras un ictus, nos oito primeiros meses a melloría pode ser moi importante co tratamento adecuado.

Tras coñecerse que volveu a entrar nesta lista Top 100, Diana Lameiro recoñece que, para ela, "é moi importante porque é como un aliciente, é dicir: cometerei moitos erros, pero algo estarei a facer ben", sobre todo tras dous anos consecutivos no ranking. Ata novembro non se saberá cales son as 10 gañadoras, a elixida entre as 10 categorías, pero o mero feito de estar, xa é todo un logro. "Temos que ser conscientes de que aí hai moitas persoas moi moi moi influentes, grandes empresarias a nivel nacional e internacional", lembra.

Un dos grandes méritos de Diana é chegar o recoñecemento e status actual sen formación empresarial. Técnico superior en Anatomía Patolóxica e Técnico superior en Radioterapia, tras uns anos traballando en Valladolid, decidiu estudar o grao de Logopedia na Universidade de Coruña e completar a formación co Máster de Psicomotricidade e outros cursos específicos de Logopedia.

"Eu son logopeda, non fixen ningún MBA, ningún curso en económicas", matiza. E é un dos aspectos que máis chama a atención aos seus interlocutores cando se reúne con empresarios ou imparte cursos. Ante a sorpresa, ela sempre responde: "sempre fun crecendo cos números da avoa. Os meus asesores quedan alucinados. Se teño, gástoo e se non, non".

Abriu a súa primeira clínica en Arcade co apoio único do seu marido e logo foi abrindo en Vigo, en Pontevedra, en Sanxenxo e en Gondomar, sempre sen pedir créditos externos. Tan só en 2018 requiriu financiamento para o seu ata o de agora proxecto máis ambicioso, a súa clínica viguesa de 450 euros.

Na súa mente sempre estivo seguir expandíndose, aínda que recoñece que nestes momentos pospandemia atópase nun momento de "estabilizar". Acaba de desfacerse da súa clínica en Sanxenxo e sostén que "agora mesmo, o que quero é coidar ao equipo porque teño moitísima sorte, todo isto é grazas ao equipo que tiven estes anos e que teño agora mesmo".

Nese equipo, unha peza fundamental é María del Carmen Rodríguez, actualmente a súa socia e a persoa á que contratou cando, nos seus inicios, nos que traballaba soa, quedou embarazada e necesitou substitución. Foi a primeira pedra sobre a que empezou a levantarse o seu negocio pois "sempre quixen traballar cun equipo amplo". E conseguiuno.

"Espéranse anos duros", sinala, e quere dedicarse a coidarse a si mesma e aos seus e "facer as cousas ben, coa mesma filosofía, e xa haberá tempo de seguir crecendo con outros proxectos. A miña idea é crecer, pero todo ao seu tempo".

Ser empresaria, recoñece, é "unha tolemia" e máis sendo nai de dous fillos. Implica facer malabares e moitos horarios para chegar a todo sen descoidar a conciliación, dedicar tempo á súa familia e coidar a saúde mental.

Sostén Diana que "liderar un equipo a día de hoxe é moi complicado e, sobre todo, para as mulleres porque lideramos desde un aspecto moi emocional e ás veces somos incapaces de separar esa parte empresarial e esa parte persoal cando traballas con persoas".

Así, cando lle preguntan se é complicado emprender sempre responde que, para facelo, a día de hoxe hai bastantes institucións nas que que asesorarte e lograr apoio, pero "o máis complicado hoxe é manterse, manter a empresa, manter un equipo unido, continuar coa mesma filosofía que empezaches e crear ese equipo que continúe e que crea na túa filosofía empresarial".

No seu sector, detecta que está a ser complicado atopar persoal cualificado, disposto a moverse para traballar nos seus centros de Vigo e Gondomar e que encaixe nos tres piares de Lingoreta: traballo en equipo, ética profesional e persoal -"se non tes ética profesional e persoal, en Lingoreta non encaixas", insiste- e formación continua.

En Lingoreta teñen unha unidade de diagnóstico e intervención en autismo, unha das áreas nas que son referencia, pero tamén contan con especialistas en miofuncional, en lectoescritura, en aprendizaxe... "Desde unha empresa creo que é importante sentarche coa persoa e preguntarlle en que área quere especializarse e dicirlle: eu acompáñoche e vasche a formar nesa área . Aí diferenciámonos doutros centros".

Ese espírito de emprendemento que en Diana xurdiu sen ter a ninguén da súa familia empresario e sen máis referentes nin apoios que o seu marido vese en cada un dos seus pasos, e agora reflíctese nun dos seus últimos proxectos, o conto infantil Lingoreta y Lingoreto. Respiración, que agora queren dar a coñecer para "concienciar á sociedade da importancia que ten a correcta respiración, a nasal".

É importante porque hai un aumento "considerable" de nenos que respiran pola boca e iso deriva en aumento ortodoncias, mal descanso nocturno, unha incorrecta osixenación... e "iso repercute na calidade de vida do neno, na aprendizaxe, na súa conduta, porque se non descansa ben ao día seguinte está máis irascible e de malo leite".

Lingoreta eyLingoreto. Respiración xa se repartiu nas escolas infantís de Tomiño e buscan chegar a toda Galicia. Ademais, xa teñen en marcha novos volumes centrados nas emocións, a intelixencia emocional ou o autismo, que escriben profesionais de Lingoreta especializados en cada área.

Esa mente inquieta tamén é solidaria e desde 2021 Diana Lameiro é mentora con alumnado das universidades de Vigo e Santiago e está a comezar a crear a Fundación Lingoreta.

Esa Fundación nace dunha situación actual na que detectan que hai familias que, dada a súa delicada situación económica, teñen dificultades para afrontar os prolongados tratamentos dos seus fillos. Existen bolsas do Ministerio de Educación e Cultura que axudan ás familias, pero a idea é crear este segundo soporte e "se cando terminan esas axudas, non poden pagar a intervención, que a Fundación poida facelo".