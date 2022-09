A segunda edición da Festa das Cunchas reforza a candidatura de Pontevedra a capital española de la gastronomía

Presentación da segunda edición da Festa das Cunchas no Mercado de Abastos de Pontevedra © Mónica Patxot

A segunda edición da Festa das Cunchas xa está en marcha. A cita gastronómica que busca posicionar a Pontevedra como capital española da gastronomía a través da degustación de marisco, celebrarase na cidade do Lérez desde este xoves 29 de setembro ata o 9 de outubro. O evento inclúe un roteiro de tapas, un mercado de degustación na Praza de España e un circuíto de orientación con premio.

O festival presentouse este xoves na primeira planta do mercado de abastos pontevedrés. Acompañados por oito cociñeiros da cidade e detrás dunhas bandexas de mexillóns, berberechos e ameixas, os concelleiros de Promoción Económica e Desenvolvemento Sostible, Yoya Blanco e Iván Pontes, presentaron o programa e os obxectivos do evento.

O principal atractivo da cita é o roteiro de tapas polos diferentes locais hostaleiros da cidade. Entre o 29 de setembro e o 9 de outubro, os consumidores poderán degustar as preparacións dunha vintena de restaurantes. Os produtos protagonistas destas tapas son os mexillóns, berberechos, ameixas, vieiras ou ostrón, mentres que os prezos por unidade oscilan entre os 0,90 centimos e os 7 euros.

Con todo, o número de establecementos participantes nesta segunda edición caeu desde os 46 do ano pasado aos vinte deste 2022. "Non é un número excesivo", recoñeceu Blanco, que xustificou o descenso alegando que "acabamos de saír de verán e a xente está a ter moitos problemas para coller persoal". Con todo, puntualizou que "están todos os que quixeron participar".

Entre o 6 e o 9 de outubro instalarase unha carpa na Praza de España que acollerá o denominado Mercado dás Cunchas, un espazo no que estarán oito cociñarvos preparando unha variedade de catro tapas, tres saldas e unha doce, que os asistentes poderán degustar. Neste espazo entregarase tamén o segundo premio Loureiro de Ouro que este ano recaerá na escola de hostalería do Carlos Oroza, despois de que no 2021 entregáseselle ao barrio da Moureira, o barrio de maior tradición mariñeira da cidade.

Volverá celebrarse tamén a Batalla das Cunchas, un certame entre cociñeiros profesionais que o ano pasado presentou o cociñeiro estrela Michelin e gañador de Masterchef, Carlos Maldonado, e cuxo testemuña recollerá nesta edición o escritor Manel Loureiro. Será o día 6 ás 18 horas no Mercado dás Cunchas.

A novidade do programa é o circuíto de orientación, composto por catro roteiros polo centro, a Zona Monumental, o río e o Camiño Portugués. Os participantes deben resolver preguntas e respostas en cada un destes itinerarios e os que completen o reto recibirán como premio unha consumición gratuíta no mercado dás cunchas.