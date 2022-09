A Audiencia de Pontevedra ordena repetir un xuízo para aclarar se unha menor sufriu acoso escolar

A sección cuarta da Audiencia provincial de Pontevedra anulou unha sentenza ditada o polo Xulgado de Menores Nº 1 de Pontevedra e ordena que con "un maxistrado diferente" se repita o xuízo polo que un menor foi absolto dun delito contra a integridade moral, aínda que si foi condenado a catro meses de tarefas socioeducativas por lesións.

A sentenza do Xulgado de Menores Nº 1 de Pontevedra ditouse con data 8 de novembro de 2021 e nela consideráronse como "feitos probados" que durante o curso escolar 2018/2019, o menor expedientado era compañeiro de clase dunha nena, que naquel momento tiña 14 anos, ambos eran alumnos de terceiro da ESO.

O fallo do xulgado sinalaba que durante o xuízo non se acreditou que o mozo, durante ese curso menosprezase e humillase á súa compañeira, "con quen mantiña unha relación de amizade, que en ocasións levounos a realizarse o que ambos consideraban bromas reciprocamente sen ningunha intención lesiva nin ofensiva", detalla a sentenza.

O caso é que o día 31 de xaneiro de 2019, tras finalizar o recreo, nas escaleiras do centro escolar o mozo fíxolle a cambadela á nena que sufriu escordadura de nocello e xeonllo esquerda. A sentenza considera que tampouco se acreditou durante o xuízo que o rapaz sexa responsable do "seguimento médico ou psicolóxico" que precisa a menor.

O fallo da devandita sentenza impoñía ao mozo pola comisión dun delito de lesións por imprudencia grave o cumprimento dunha serie de tarefas socioeducativas durante catro meses, absolvéndolle do delito contra a integridade moral polo que tamén se lle acusaba. Ademais o mozo, coa responsabilidade solidaria dos seus proxenitores, debía indemnizar á moza en 1.761,41 euros.

A representación procesual da menor formulou, en tempo e forma, recurso de apelación, que lle foi admitido alegando un erro na valoración da proba e na infracción do principio in dubio pro reo por suficiencia de proba de cargo.

Por exemplo, durante a vista oral atribuiu ao menor expedientado diferentes feitos como o dirixirse á moza, en presenza dos seus compañeiros, con expresións tales como "gilipollas, puta, zorra, guarra", relatando tres episodios concretos, uno o do chicle xa masticado que o rapaz lle habería metido na boca á menor, outro o da papeleira coa monda de plátano podrecida que o expedientado lla habería posto na cabeza e, un terceiro, no xa referido da cambadela nas escaleiras, considerando as acusacións que todos eses feitos integrarían un delito contra a integridade moral.

Pero sostivo a xulgadora que o testemuño da vítima non reunía os orzamentos jurisprudencialmente asentados para outorgar ao mesmo virtualidade incriminatoria suficiente para enervar a presunción de inocencia e, en particular, refire que a pesar da abundante proba testifical practicada de compañeiros de ambos os menores tan só una das testemuñas confirma a versión da vítima mentres que os restantes "negan presenciar insultos e negan haber visto que ocorrese incidente algún cun chicle ou que o expedientado lle tirase unha papeleira" .

Pois ben, considera o Tribunal que a sentenza, tendo en cuenta esas versións atopadas, "carece dunha análise suficiente e en profundidade" das razóns que puideron levar á xulgadora a non outorgar virtualidade ao testemuño da testemuña que afirmou presenciar os insultos e os distintos incidentes fronte ao das restantes testemuñas que "non lembran" ou que "non presenciaron" os incidentes polos que se lles pregunta.

Tampouco se considera "lóxica" a interpretación que se efectúa pola xulgadora do informe de convivencia e tamén apunta que "adoece de racionalidade a valoración que se efectúa na sentenza dos informes médicos forense e psicolóxico da recorrente" confeccionados por profesionais do Imelga nos que se conclúe que "en canto ao trastorno de ansiedade o nexo de causalidade é certo, directo e total", no primeiro e que "a peritada presenta unha patoloxía psíquica congruente coa situación de acoso escolar relatada", no segundo.