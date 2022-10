Condenado un arousán que enviaba cocaína oculta en queixos a Huesca

Un veciño da Illa de Arousa de 41 anos e outro de Benasque (Huesca) de 48 deberán cumprir tres anos de prisión por un curioso método de tráfico de cocaína: enviaban a droga entre a terra dun e do outro oculta entre mercadoría legal e, en concreto, no medio de queixos que baleiraran para posibilitalo.

Os dous acusados alcanzaron un acordo de conformidade coa Fiscalía polo que evitaron ir a xuízo e a sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra ditou unha sentenza condenatoria por un delito contra a saúde pública na que se establece que ambos poderán eludir o ingreso en prisión a condición de que non volvan cometer ningún delito no prazo de dous anos e se sometan a un tratamento de deshabituación do consumo de drogas.

Ambos recoñeceron, por tanto, os feitos, investigados polo Grupo de Tráfico Medio de Estupefacientes da Comisaría do Corpo Nacional de Policía en Pontevedra.

O veciño da Illa de Arousa asumiu que se dedicaba á comercialización de distintas partidas de cocaína "disimulada en paquetes postais de mercadoría" e enviáballo ao outro acusado desde unha empresa de mensaxería en Vilagarcía ata Benasque.

O 21 de decembro de 2017 envioulle como "Urxente 14" un paquete cunha centola e tres queixos que a Policía Nacional interveu antes da súa entrega. Cada queixo estaba dentro dunha bolsa plástica pechada hermeticamente mediante calor, das que habitualmente se utilizan para embolsar ao baleiro os alimentos, sen ben ningún dos produtos estaba envasado realmente ao baleiro.

Baleiraran parcialmente do contido dos queixos pola parte inferior e introduciran un paquete envolto en filme plástico de cor marrón con cocaína. En total, había 200,75 gramos de cocaína cunha pureza do 53,56% e un valor no mercado ilícito de 14.775,5 euros.

Os policías, tras intervir o paquete e comprobar o seu contido, simularon a súa entrega e comprobaron que en Benasque recollíao o outro acusado. Detivérono ao saír da oficina tras recollelo.

Ambos os acusados están a iniciar un tratamento de deshabituación en relación co consumo crónico de substancias estupefacientes e, no acordo coa Fiscalía, asumiron o compromiso de acreditar o efectivo sometemento e continuidade do tratamento.