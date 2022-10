Volve o Bono Activa Comercio para fomentar o consumo e apoiar o sector

Comercio de proximidade © Xunta de Galicia

Co obxectivo de reactivar o comercio local a través da dinamización das compras nos establecementos de proximidade de Galicia, a Xunta volve a convocar o Bono Activa Comercio.

Mediante este programa impulsado pola Administración galega, os clientes poderán acceder a un bono desconto por un valor de 30 euros para as compras nos comercios adheridos.

Deste xeito, o Goberno galego reforza a súa aposta "por reactivar e dinamizar ao pequeno comercio, marcado primeiro pola pandemia" e na actualidade polo contexto económico de suba de prezos, explicaba recentemente o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, na presentación desta campaña.

Rueda sinalaba que esta segunda edición dos Bonos Activa Comercio permitirá mobilizar máis de 17 millóns de euros en compras e fomentar, deste xeito, o consumo no comercio de proximidade. A anterior convocatoria de 2021 obtivo unha gran repercusión con máis de 230.000 clientes beneficiarios. Na presente campaña, búscase continuar estimulando as vendas, sobre todo no pequeno comercio, e incrementar o fortalecemento e a reactivación económica do comercio retallista, contribuíndo a paliar o impacto da actual situación económica.

Cun orzamento que alcanza os 5 millóns de euros, este programa da Xunta súmase ás distintas liñas de axudas específicas para o comercio galego promovidas pola Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, centradas en eidos como a transformación dixital e a modernización do sector, así como para a dinamización e incentivación do consumo a través dos centros comerciais abertos e federacións de comerciantes e o impulso das prazas de abastos.

FUNCIONAMENTO DO BONO ACTIVA COMERCIO

Os bonos teñen formato dixital QR e están dispoñibles para a súa utilización nunha aplicación móbil que se pode descargar no enderezo bonosactivacomercio.gal

Cada cliente disporá como máximo dun bono desconto por un importe de 30€ que poderá utilizar nos distintos establecementos comerciais adheridos e que estarán identificados co distintivo da campaña.

O importe irase reducindo en función do valor do produto. Así, ás compras iguais ou superiores a 20 euros e inferiores a 30 euros corresponderalle un desconto de 5 euros. A rebaixa será de 10 euros para as compras iguais ou superiores a 30 euros e inferiores a 50 euros. A partir desta cantidade, o desconto alcanzará os 15 euros.

O período de validez dos bonos estenderase ata o 15 de decembro, salvo esgotamento previo do saldo do cliente, que poderá consultar na aplicación móbil.