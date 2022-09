Conta atrás para a primeira Festa do Marisco pospandemia

Preparativos da Festa do Marisco 2022 © Concello de O Grove Cartel musical da Festa do Marisco 2022 © Concello de O Grove

O Grove xa conta as horas para abrir a súa Festa do Marisco. Esta primeira edición pospandemia chega a partir deste xoves 29 de setembro despois de dous anos de parón e xa tan só lle faltan os últimos preparativos.

Será a edición 59 da Festa do Marisco e ofrecerá 14 días de marisco e música que confía en atraer milleiros de visitantes.

O alcalde, Jose Antonio Cacabelos, ten "moi boas expectativas" a nivel turístico, agardando tamén que a meteoroloxía acompañe "para que aqueles que se desprazan en coches en días máis concretos, se inclinen por achegarse á nosa vila".

O acto de inauguración terá lugar ás 19.00 horas deste xoves na Carpa de Degustación instalada na Praza do Corgo.

A partir dese momento, abriranse ao público as caixas de venda de tickets, que estarán abertas ata as 22.30 horas. O marisco poderá consumirse a partir dese momento ata as 23.00 horas.

A carpa de degustación estará este xoves amenizada, a partir das 21.30 horas, polo grupo local Buxa.

O gran atractivo da Festa do Marisco é a súa oferta gastronómica, pero a programación é moito máis ampla e inclúe propostas musicais pensadas para todos os públicos que traen ata O Grove artistas de proxección nacional e internacional.

Jose Antonio Cacabelos destaca que desde que en 2015 se puxo en marcha a programación musicial "moitos dos visitantes que se achegan ao Grove durante a festa do marisco chegan a través da música, ampliando o segmento e a diversidade de canles para dar a coñecer a nosa festa".

O cartel musical é o seguinte: