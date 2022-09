Agardan que as obras da senda peonil na PO-313 entre Pardavila e Cadro conclúan neste 2022

Visita de Luis López e María Ramallo ás obras da senda peonil entre Pardavila e Cadro © Xunta de Galicia

Luís López e María Ramallo, delegado territorial da Xunta e alcaldesa de Marín, visitaban este mércores a zona de obras da senda peonil de 800 metros de lonxitude que se estende na estrada autonómica PO-313 no tramo entre Pardavila e Cadro.

Estes traballos, iniciados en abril, realízanse cun investimento de 611.849 euros e a previsión da Xunta é que se atopen finalizados antes de que conclúa este 2022. A obra desenvólvese entre Marín e Moaña dentro do Plan de Sendas do Morrazo co obxectivo de fomentar a mobilidade sostible e a seguridade viaria.

Este itinerario execútase pola marxe esquerda con formigón e presenta un ancho variable, dependendo do espazo existente en cada punto. O mínimo, en todo caso, é de 1,8 metros ao longo de todo o traxecto.

Está previsto que se traslade lixeiramente un cruceiro que se atopa na marxe esquerda da estrada ata unha zona próxima para garantir o ancho mínimo da senda. Tamén se derrubarán edificacións en estado ruinoso e non habitadas, segundo explica a Xunta, para acondicionar unha pequena praza, que contará con nova iluminación e bancos.

O proxecto dá continuidade á senda que se inicia á saída da travesía de Marín e chega a Pardavila, unha vez pasado a ligazón coa Variante de Marín. Unha vez finalizado o itinerario será de case tres quilómetros nesta estrada entre Coirados e Cadro.