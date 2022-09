Investimento de 47.855 euros para crear unha pista de pádel que aumente a oferta deportiva en Moraña

José Cela, alcalde de Moraña, informaba este martes das últimas obras municipais adxudicadas e que se iniciarán en breve. Entre estas iniciativas figura a creación dunha pista de pádel.

Esta instalación vai situarse nunha parcela próxima á parte posterior do campo de fútbol. O alcalde indica que o terreo ofrece unha pequena baixada e atópase nun nivel máis elevado. Por este movito será necesario crear un muro de contención de pequenas dimensións para instalar esta pista. Cela cre que será moi empregada pola veciñanza.

A obra vai iniciarse durante a primeira semana de outubro e conta cun prazo de execución de dous meses. O investimento ascende a 47.855,50 euros.

A esta obra súmanse unha serie de traballos de asfaltado en distintas vías do municipio. Segundo informa o goberno local, asfaltarase en tres camiños situados en Rebón, Souto e Pontellas. A obra está adxudicada por 89.126 euros.

Tamén comezarán as obras de pavimentación de varios camiños no núcleo rural de Ruibal, despois da instalación da nova rede de sumideiros. As dúas actuacións supoñen un investimento de máis de 82.000 euros.

En canto ao saneamento, está prevista a renovación da estación de bombeo en Alberguería e Sabadín. O proxecto conta cun orzamento de 34.683 euros.

Por último, a humanización da Rúa 6 vai comezar dentro de 20 días, despois de que se aprazara con motivo das chuvias. A obra terá un custo de 169.438 euros.