Rouban unha figura de dous metros do pub Bananas: "tíñano perfectísimamente planeado"

Poucos roubos se produciron en Pontevedra tan insólitos como o perpetrado esta pasada fin de semana no pub Bananas da praza do Teucro. Tres ladróns aínda sen identificar colleron unha figura de poliuretano situada na entrada do local, desenchufárona e levárona ao lombo a pesar de que é moi pesada e mide máis de dous metros.

Todo ocorreu sobre as 5.00 horas da madrugada do sábado ao domingo 25 de setembro, cando o local xa estaba pechado e estaban a recoller no interior. Xa esa noite, mobilizáronse as policías Local e Nacional de Pontevedra e este luns o propietario formalizou denuncia na Comisaría.

O propietario, Víctor Pampín, relatou a PontevedraViva que están convencidos de que o roubo "o tiñan perfectísimamente calculado e planeado", pois esperaron ao momento xusto e desapareceron tan rápido como chegaron a pesar do complicado que é mover unha estatua das súas dimensións.

A estatua é, desde fai entre oito e dez anos, unha dos acenos de identidade deste local da praza do Teucro. Dúas estatuas de iguais características franquean a entrada. Miden uns dous metros, aos que hai que sumar a base, e están retroalimentadas con luz LED.

O seu dono valóraas nuns 3.000 euros cada peza e chama a atención sobre o inusual deste roubo, pois non hai outras estatuas destas características en Galicia, de modo que os ladróns non poderán vendela nin usala en ningún local público sen ser detectados.

A denuncia que obra en poder da Comisaría da Policía Nacional recolle que o establecemento xa estaba pechado e o empregado de seguridade accedeu un momento ao interior do local. Nese momento, achegáronse tres homes, un deles cun cazadora vermella, apartaron unha mesa con bebidas que había á beira da figura, desenchufárona, tombárona e saíron correndo en dirección ao Teatro Principal.

Testemuñas dos feitos alertaron de inmediato ao dono e catro persoas saíron tras os ladróns (o dono, o encargado e dous empregados de seguridade". Ao momento sumáronse patrullas das policías Nacional e Local e realizaron varias batidas polas inmediacións, pero xa non había rastro dos ladróns.

Víctor Pampín insiste en que "sabían perfectamente como desenchufala" e en que tiveron que gardar a figura nalgún baixo ou local das inmediacións, pois "é imposible correr 500 metros con iso" sen deterche e non entra nun turismo, tan só nunha furgoneta".

No interior do local tiña catro cabezas do mesmo material, pero moito menor tamaño e nestes anos roubáronlle tres. Esas pezas, ao ser máis pequenas, eran máis fáciles de furtar, pero neste caso o seu propietario ve o traballo de persoas moi preparadas. "Esperaron ao momento e actuaron con moita velocidade e escondérona; tiñan que telo estudiadísimos", explica.

O propietario pide colaboración cidadá para localizar aos responsables e asegura que "se alguén sabe algo, dalgunha maneira, gratificarémolo".