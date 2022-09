Emilio Froján, o caldense que compite coas startup máis prometedoras do mundo: "o que pretendo é visibilizar o talento galego"

Emilio Froján, nas adegas Martín Códax © Mónica Patxot Emilio Froján, nas adegas Martín Códax © Mónica Patxot Emilio Froján, nas adegas Martín Códax © Mónica Patxot Emilio Froján, nas adegas Martín Códax © Mónica Patxot Emilio Froján © Mónica Patxot Emilio Froján © Mónica Patxot

Emilio Froján (Caldas de Reis, 1991) pon este luns rumbo a San Francisco (California), onde o mércores, 28 de setembro, espérao a semifinal da Startup World Cup. Considerada a competición mundial do emprendemento, cada ano reúne en Silicon Valley ás mellores empresas emerxentes e CEOs e el será o primeiro galego en participar. Este ano, ademais, será o único español en competición, entre 40 firmas tecnolóxicas punteiras de todo o mundo. Se o 30 de setembro chega á final e o seu proxecto conquista ao xurado, tamén podería facer historia, pois nunca ata o de agora un europeo gañou nesta cita.

Este mozo caldense representa á compañía Velca creada en 2020 e especializada na fabricación de bicicletas, ciclomotores e motos eléctricas con batería extraíble (consulta o proxecto). Xa en 2021 foi elixida a Mellor Marca de Motos Eléctricas en Europa e hai xusto un ano, en setembro de 2021, foi seleccionada como mellor startup do mundo no Congreso Internacional de Startup Olé, tamén en San Francisco.

Agora, o reto é maior, pero tamén o seu currículo. Disputará o millón de dólares do premio con apenas 30 anos e cando acaba de ser seleccionado pola revista Forbes na clasificación nacional de 100 persoas máis creativas de España. E farao, ademais, coa enerxía extra que lle achega saber que, en caso de traerse o premio a casa, servirá para cumprir un dos soños que persegue desde hai anos: visualizar o talento galego e poñer a Galicia no radar do emprendemento. Destinarao a facer realidade un centro de produción de Velca na súa terra.

Unha semana despois de que fagamos esta entrevista poida que gañases o Startup World Cup. Dáche vertixe?

Estamos moi ilusionados. Todo o equipo, eu, a miña familia. E é certo non é a maior das miñas prioridades e non é o que me quita o soño, pero si algo que nos ilusiona moitísimo.

É primeira vez que un galego chega a este momento da competición. Que sentes ante este logro?

Para min é unha oportunidade moi grande porque xa desde hai moitos anos o que pretendo é visibilizar o talento galego, por iso fundei o instituto Galego do Talento, como unha asociación que pretendía unir a galegos que están polo mundo e buscar oportunidades de retorno para todo ese talento que se vai. E tamén me gusta visibilizar o talento emprendedor porque, ao final, cando visualizas as cousas, xeras capacidade de adopción, de que haxa xente nova mirándoche e que se poida inspirar en ti para que eles vexan que tamén é posible emprender. Emprender, no meu caso, con poucos recursos, nun familia normal, cunha contorna normal, universidade pública… Por dicilo claramente, emprender sendo pobre, que é o difícil nesta sociedade.

Tes moito empeño en axudar aos demais no camiño emprendedor. Dás clases, conferencias… tentas suplir un apoio que ti non tiveches ao emprender?

Cando se emprende, necesítanse, sobre todo, tres cosas: coñecementos, experiencia e capacidade relacional. E son tres cosas que habitualmente non atopas no sistema educativo, tes que buscalas por fóra. Pero emprender con éxito non é unha cuestión de sorte. Tampouco de compromiso. Tampouco é unha cuestión de sacrifico ou de paixón porque coñezo moitos emprendedores que lle dedican ao seu proxecto 24 horas ao día e non sae adiante. Emprender é un oficio como o dun médico ou un avogado e, como calquera oficio, necesitas entender, dominar metodoloxías e ferramentas e aplicalas de forma correcta. O que pasa é que un proxecto de emprendemento requírense moitos anos para saber se vai ter éxito ou non.

Vós, con Velca, tardastes moi pouco en ter éxito, e tras nacer en plena pandemia. Cal é o secreto?

Un dos segredos polos que puidemos crecer tan rápido, realmente, é porque tiñamos un equipo formado. Cando eu creo Velca, ofrezo a oportunidade de ser cofundadores do proxecto aos meus antigos empregados de VOI. Iso é un intanxible incrible. Traerche un equipo xa formado, unha estrutura xa formada… xa che comiches unha etapa do camiño. Creo que esa foi unha das claves para poder crecer tan rápido.

"Se gañase o millón de dólares de San Francisco, todo o diñeiro trasladaríase directamente a Galicia"

Sempre exerces de galego alá onde vas e tiras para casa. Agora estás a tentar un proxecto para que se produza en Vigo. Como vai?

Estamos aí entre Vigo e Caldas de Reis porque o meu pobo sempre está presente. Esta semana tivemos unha reunión con Xesgalicia. Temos que seguir charlando con Vigo Activo porque é un proxecto no cal se necesita a participación da Administración pública. É un proxecto de envergadura onde eu comprometinme a traer o 75% do capital de fóra de investimento privado e a intención que ese investimento público vaia directamente destinada a emprego, a industria aquí na nosa terra. De feito, e pódoo deixar por escrito, se gañase o millón de dólares de San Francisco, non ía tocar un euro. Todo o diñeiro trasladaríase directamente a Galicia.

Está a ser moi complicado?

Está a ser retador, como todas as ampliacións de capital, todos os proxectos de crecemento rápido. Porque o teu entras nunha empresa normal e, como moito, pódenche esixir crecer a un ritmo dun 10%. Eu vivo coa presión de crecer a ritmos dun 150% cada ano. Estamos a traballar niso e estamos moi ilusionados porque creo que Galicia necesita un proxecto un pouco fresco, revitalizan. Xa van varias cousas que non nos saíron, o tema da mega factoría de baterías, tampouco está a haber novos proxectos de coches eléctricos que se vaian a producir aquí. Necesítase algo que ilusione. Ademais, que Galicia o que máis exporta é automoción.

Falas de Vigo e de Caldas…

Ten toda a lóxica do mundo porque o chan en Vigo está bastante caro e Caldas está a 30 minutos. As relacións coa Alcaldía son moi boas. E, despois, eu escoito moito á xente o que me di por redes sociais e, aínda que ao principio haxa cousas que me sintan mal, despois recapacito en casa e digo: foder, pois teñen razón. Por que todo téñenllo que quedar as grandes cidades? Por que non apostamos tamén polos pobos? E xa houbo varias persoas que me aconsellaron nesa dirección. Reflexionei e é algo que deixo encima da mesa; non todo ten por que irse ás grandes cidades. Pódese innovar e pódense facer proxectos que crezan tamén nos pobos e creo que é moi importante visibilizar aquilo que poida crecer nun pobo.

"Pódese innovar e pódense facer proxectos que crezan tamén nos pobos"

Comprometes o millón de dólares. Despois diso, canto quedaría por conseguir?

Entre catro e cinco millóns.

E é factible?

Si, é moi moi factible. Está todo moi ben encamiñado, realmente. Falta pechar os flocos coa administración pública, pero as conversacións prodúcenme moi boas sensacións e hai moita asertividade por todas as partes, pola nosa, polo capital privado e polos vehículos de investimento públicos. Eu creo que todo queremos o mesmo: ver a Velca en Galicia, ver aquí un centro de produción e conseguir xerar máis oportunidades para que o talento desenvólvase aquí. E, despois, ao meu persoalmente, tamén me interesa crear un caso de éxito en Galicia porque sería a rolda de investimento máis grande dunha startup en Galicia porque quero que os emprendedores tamén vexan que hai oportunidades aquí, que non teñen que irse fóra. Que é verdade que eu empecei o proxecto en Alemaña, despois desenvolvino en Madrid e pechar o círculo e volver a Galicia e volver mostrar que podes saír e volver e facer que as cousas crezan aquí. Ofrecer oportunidades de valor para a xente de Galicia é perfecto, é como pechar o círculo.

"Interésame crear un caso de éxito en Galicia, porque quero que os emprendedores vexan que non teñen que irse fóra"

Igual que este proxecto vai ben encamiñado, Como de ben encamiño crees ti que vai o premio?

É complicado. Eu non quero facer ilusións a ninguén. Sería coma se O Salvador gaña un Mundial. Despois poden pasar moitas cousas. Penalízame moito o formato, pero se chegamos á final, creo que pode pasar calquera cousa.

Hai un ano conseguiades o Congreso Internacional de Startup Olé.Lémbranche as sensacións de agora ás de entón?

A verdade é que si porque o Startup Olé non o esperabamos e, de feito, non iamos participar porque decidimos participar unha semana antes porque nos convidou unha empresa. E despois gañamos e dixéronme do xurado que con solvencia. Iso sorprendeume moito. E este ano é que non se que me vou a atopar. Os asiáticos sempre traen algo super revolucionario, os estadounidenses xogan en casa… Sempre gañan os asiáticos e os estadounidenses.

Que lle dirías a unha persoa que agora mesmo queira empezar por este camiño do emprendemento?

Se se está expondo emprender, eu diríalle que fose unha persoa moi aberta de mente, que faga moitos favores aos demais, que teña unha clarísima vocación de servizo porque o día que queira emprender, vai necesitar de favores e, ao final, só recolle quen sementa.

Ti sementaches moito?

A min sempre me criticaron por facer demasiados favores á xente, criticábanme por facer moito voluntariado de todo tipo, pero ao final hai algo aí, unha especie de enerxía, que cando ti dás, recibes. É máis, recibes con intereses. Porque eu, cando necesitei axuda, porque necesitei moita para levantar todo isto, cando a pedín, déronma. E por iso síntome unha persoa que estou moi agradecido.

Á parte de que a empresa che vai ben, tamén figuras cada dúas por tres en todo tipo de listas, os máis creativos, os 21 protagonistas do cambio… Como o vives?

Un premio moi bonito, pero a min o recoñecemento que máis me importa é o da miña contorna máis próxima.

E telo?

Téñoo… Acórdome do meu pai cando me fan estas preguntas. É que o meu pai faleceu no covid e perdeuse todo isto… Penso nel.

(Finalizamos a entrevista con Emilio Froján incapaz de conter a emoción do recordo, demostrando que o talento, no seu caso, vén acompañado de gran empatía e humanidade).