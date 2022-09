Guadalupe Plata e Levitants, o inicio do outono musical na Sala Karma

Co final do verán, os concertos deixan os espazos ao aire libre e regresan ás salas. E, como non podía ser doutra maneira, unha tempada máis Pontevedra terá como referencia á Sala Karma. Outubro arrancará con dous grandes concertos: Guadalupe Plata e Levitants.

Os andaluces Guadalupe Plata traerán o seu blues-rock a Pontevedra o sábado 1 de outubro, a partir das 22:00 horas. The Devil Can’t Do You Non Harm, editado en 2021 coa colaboración de Mike Edison, é o último disco da banda,

Neste traballo manteñen a súa identidade, a partir da mestura de xéneros como o jazz, o rock psicodélico dos anos sesenta ou o flamenco pero engadíndolle novos sons 'garage'

O xoves 7 de outubro, pola súa banda, será a quenda de Levitants. Orixinarios de Valladolid, é unha banda de influencias punk formado por Sergio Isabel (voz), Daniel Alconada (percusión) e Juan Izquierdo (sintetizadores) que, tras o parón da pandemia, regresan con novas cancións.

Fano cantando por primeira vez en español. Novo idioma e novo son pero o mesmo linguaxe. Despois do EP titulado Coimbra e do éxito de Enola, o seu primeiro disco, Nuevas Generaciones e La Ventana son os temas de adianto do novo álbum, que sairá este inverno.

As entradas para ambos os concertos, que teñen un prezo de 12 euros cada un, están xa á venda a través da plataforma Wegow.