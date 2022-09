Pachi Vázquez e María Rey estudan presentar o seu Espazo Común ás municipais de 2023

Xuntanza de Pachi Vázquez con María Rey e varios colaboradores © Mónica Patxot

Aos habituais contendentes nas urnas podería sumarse unha nova candidatura. Espazo Común, a plataforma que impulsa o ex líder dos socialistas galegos, Pachi Vázquez, estuda presentarse ás eleccións municipais de Pontevedra.

Vázquez reuniuse nas últimas horas coa ex concelleira de Cidadáns, María Rey, con quen contactou xa en 2019 para que se incorporase ao seu proxecto político.

Ambos, acompañados dos seus máis estreitos colaboradores, abordaron o impulso a esta posible candidatura, aínda en fase de estudo segundo fontes consultadas por PontevedraViva.

No encontro, que tivo lugar este venres na terraza da cafetería Blanco e Negro, ambas as partes analizaron os proles e os contras de que Espazo Común se presente ás eleccións municipais que se celebrarán en maio de 2023.

Sobre a mesa, mesmo estaría a posibilidade de que ademais de en Pontevedra, Espazo Común presentase lista noutros dous municipios da comarca, para o que xa se mantiveron conversacións coas persoas destinadas a encabezar estes proxectos políticos.

No caso de Pontevedra, María Rey e o seu equipo márcanse un prazo duns dous meses para decidir se, finalmente, aceptan a oferta de Pachi Vázquez para pugnar pola Alcaldía.

Preguntada respecto diso, a ex concelleira sostén que, actualmente, "non hai alternativa" ao BNG en Pontevedra, ante a "inconsistencia" do proxecto que lidera Rafa Domínguez á fronte do PP e as "guerras internas" que se están librando no seo do PSOE.

"Levamos traballando na rúa desde un tempo", afirma Rey, que considera que na actual oferta política da cidade "hai oco" para un partido como Espazo Común, unha formación que se define como de "centro esquerda".

Asegura que ela posta por unha Pontevedra "que non só sexa para pijos e ceibes", cun modelo "que non peche a cidade", cunha maior aposta polo benestar social dos seus cidadáns, con máis atención ás súas zonas verdes ou con máis sensibilidade cara aos animais.