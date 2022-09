Día de festa no cárcere da Lama que, dous anos despois, volve festexar á súa patroa

© Subdelegación do Goberno en Pontevedra

Tras dous anos celebrándose con formato reducido e fóra do penal, o cárcere da Lama volveu a abrir as súas portas á sociedade civil para festexar á súa patroa, a Virxe da Mercé.

Foi cun acto no que se entregaron ata trece mencións honoríficas, nove para funcionarios que cumpriron 25 anos de servizo e outras catro a traballadores que, na madrugada do pasado 22 de agosto, conseguiron apagar un incendio tras un incidente cun interno.

A cerimonia, que estivo presidida pola subdelegada do Goberno, Maica Larriba, incluíu ademais a entrega da medalla de bronce ao mérito social penitenciario á capitá da Garda Civil, Mar Hinojosa; e á psicóloga do centro, María Luisa Zapatero.

Larriba estivo acompañada, entre outras autoridades, pola directora do cárcere, Teresa Delgado; o fiscal xefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, o coronel xefe da Comandancia de Pontevedra, Simón Venzal; ou o comisario provincial, Juan José Díaz.

Na súa intervención, a subdelegada destacou o modelo penal español por ser un referente internacional "e un modelo de orgullo para o noso sistema democrático".

A este respecto, subliñou que as prisións españolas presentan hoxe unha taxa de ocupación de 73,4 internos por cada 100 prazas, nove puntos por baixo da media europea. O total de reclusos ascende a 46.300, un 21% menos que hai dez anos.

A Lama é, segundo Maica Larriba, "un dos exemplos máis notables" do éxito das políticas de tratamento e reinserción, xa que "oito de cada dez persoas que abandonan os centros penais non volven cometer delito algún", sostivo a representante gobernamental.

En materia de persoal, a subdelegada defendeu o "esforzo" realizado polo Goberno para incrementar o número de traballadores e, neste sentido, recordou a convocatoria deste ano que busca cubrir 2.324 prazas en toda España.

A directora da prisión da Lama, pola súa banda, destacou o labor realizado por todos os membros do sistema penal para superar as "extraordinarias dificultades" que se viviron durante a pandemia, "que non foron poucas nin sinxelas".

Superada esa época, Teresa Delgado pediu "mirar cara a adiante" e afrontar os retos de futuro "con determinación e ilusión", entre eles a progresiva implantación das novas tecnoloxías no interior do cárcere para "reducir a brecha" que lastra aos internos ao saír.

Ademais, destacou a posta en marcha da unidade cinolózica "que supoñerá un extraordinario avance en materia de seguridade interior" e que atenderá tamén ao centro penal de Pereiro de Aguiar, en Ourense.

AUSENCIA DOS SINDICATOS

Os sindicatos ACAIP-UXT e CSIF, maioritarios no cárcere, optaron pola súa banda por non acudir ao acto como medida de protesta pola falta de negociación das melloras económicas e laborais. "Hai xa bastante tempo que non sentimos este acto como propio", afirman.

Entenden que este día festivo é usado pola administración para "vender unhas condicións irreais e falsas" sobre a situación dos centros penais que, "lonxe de mellorar, empeorou nos últimos anos", sosteñen os sindicatos.

Os portavoces sindicais reiteran que "non hai nada que celebrar" pola falta de negociación cos traballadores, que están "sen teletraballo, sen horarios adecuados, sen melloras laborais e retributivas, sen formación, sen adecuación dos postos de traballo, sen cubrir as vacantes de prisións ante o envellecemento dos planteis e sen medios para evitar as agresións".