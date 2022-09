Falece un motorista tras bater cun coche na PO-308 en Poio

Accidente mortal entre un coche e unha moto na PO-308 en Poio, á altura de Covelo.

O suceso, unha colisión entre un turismo e unha motocicleta, tivo lugar ao redor das 20.15 horas do mércores á altura do quilómetro 8.6 do vial, segundo informa o Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia.

Debido ao choque, o piloto da moto, un home de 52 anos veciño do Grove, quedou atrapado baixo o coche.

Tras a intervención dos servizos de emerxencia, que realizaron ao motorista manobras de reanimación, a vítima recuperou de maneira parcial a consciencia sendo evacuado de urxencia ao hospital.

Con todo, segundo confirmou a Garda Civil, o home non superou as feridas causadas na colisión e terminou falecendo.

No que respecta á condutora do coche accidentado resultou ilesa, lanzando resultado negativo a proba de alcoholemia á que foi sometida.

O 112 Galicia, unha vez recibido o aviso do accidente, solicitoucolaboración no despregamento a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Emerxencias de Sanxenxo, Garda Civil de Tráfico e do servizo de mantemento de estradas.