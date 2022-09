A pintura que 'derruba muros' chega a Pontevedra

Medianeira na que Miguel Peralta plasmará o seu mural © Mónica Patxot Miguel Peralta, xunto o alcalde de Pontevedra e o vicepresidente da Deputación da Coruña © Mónica Patxot

Carballo é, desde hai anos, todo un referente na transformación de espazos urbanos a través da arte. O seu proxecto "Derrubando Muros con Pintura" embeleceu xa ata 105 medianeiras do seu municipio e agora esta iniciativa chega á cidade de Pontevedra.

Farao da man de Miguel Peralta, integrante da cooperativa cultural galega Cestola na Cachola, que será o encargado de embelecer unha medianeira na confluencia das rúas San Antoniño e Altamira. Será no marco das actividades da Placemaking Week Europe.

"Estou moi agradecido porque contasen comigo", sinalou este artista almeriense, fincado en Galicia desde hai anos, que entre outras intervencións é o responsable do mural do pombal da Alameda de Pontevedra, realizado xunto á súa compañeira Xoana Almar.

Asegura que aínda está a traballar no bosquexo que plasmará sobre a medianeira a partir do próximo luns, pero avanzou que será "algo digno" que creará utilizando pintura plástica, rodetes e pinceis, os seus materiais e técnicas habituais.

Para crear o seu mural terá unha total liberdade creativa, algo que agradezo porque "as mellores ideas saen dese contexto", porque cando se tenta limitar a creatividade dun artista "non traballamos con naturalidade e iso nótase non resultado".

"Non poñemos cotas á creatividade porque temos unha confianza absoluta tanto no talento como no bo gusto dos artistas", explicou Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación da Coruña, organismo que impulsa e financia esta intervención artística.

Estar á altura dunha cidade "tan ben coidada" como Pontevedra, engadiu Regueira "é todo un reto". O obxectivo, sinalou, é "demostrar o que estamos facendo na arte urbana", reivindicando o "dereito á beleza" e o talento dos artistas que se dedica á arte pública.

Na súa visita ao lugar onde se plasmará este mural, ambos estiveron acompañados do alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que destacou que Carballo "é unha referencia en como embelecer as cidades" a través deste tipo de pintura urbana.