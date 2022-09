A sorte está botada: quedaron seleccionados os 1.250 candidatos que poderán ser xurados entre 2023 e 2024

Manuel Rubido de la Torre, Alberto González Burdiel e Eladio Rodríguez López © Mónica Patxot Manuel Rubido de la Torre, Alberto González Burdiel e Eladio Rodríguez López © Mónica Patxot

Se vostede ten algunha posibilidade de formar parte dun xurado que se celebrará na Audiencia Provincial de Pontevedra durante os dous próximos anos recibirá unha carta durante as próximas semanas. Poderá alegar se cumpre algún requisito para escusar a súa participación, pero, de momento, a sorte xa está botada, pois a selección de candidatos realizouse este mércores 21 de setembro.

O sorteo para a selección dos candidatos foi, en realidade, un trámite informático que se realizou nunha das salas de vista da Audiencia Provincial, ata onde se desprazou o delegado provincial da Oficina do Censo Electoral, Alberto González Burdiel.

Alí realizou a selección baixo a supervisión do letrado da Administración de Xustiza Manuel Rubido da Torre, da sección terceira da Audiencia, e coa colaboración dun funcionario da sección primeira, Eladio Rodríguez López.

No 'bombo' virtual deste sorteo entraron todas as persoas adscritas ao censo electoral da provincia, 771.912 segundo os datos facilitados a PontevedraViva por Alberto González Burdiel. Entre estes electores, seleccionouse unha listaxe de 1.250 persoas, unha cantidade que se decidiu calculando que nos dous próximos anos poderán celebrarse 25 xuízos con tribunal de xurado nas salas da Audiencia en Pontevedra e Vigo e hai que seleccionar a 50 persoas por cada causa xudicial. As contas dan fácil: 1.250.

A selección realizouse seguindo o procedemento establecido no artigo 13 da Lei Orgánica do Tribunal do Xurado e na nova listaxe bienal de candidatos e candidatas pontevedreses figuran persoas de todos os municipios da provincia. Hai candidatos dos 61 concellos, aínda que o número varía moito en función do censo electoral de cada un.

Este mércores, tras meter os datos no sistema informático, sacouse unha listaxe con 1.250 números, en realidade, referencias numéricas asociadas a electores. A Oficina do Censo Electoral comprobará a que persoa corresponde cada un e sacarán a listaxe definitiva xa con nomes e apelidos dos futuros candidatos.

Esa lista remitirase á Audiencia Provincial, que empezará a realizar a comunicación oficial a cada candidato. Así, notificarán a cada un persoalmente nunha carta con acuse de recibo que queda seleccionado e tamén a normativa que regula o funcionamento do xurado e a forma e a que pode alegar para que lle saquen desa listaxe. A Audiencia tamén remitirá a lista aos concellos e ao Boletín Oficial da Provincia para a súa publicación.

Quedan incapacitados para ser xurado os condenados ou procesados por delito doloso, as persoas en prisión ou aqueles suspendidos, nun procedemento penal, no seu emprego ou cargo público.

Ademais, existe incompatibilidade para ser xurado para o Rey e a Familia Real, cargos públicos do Goberno ou a Xunta, deputados e senadores, membros da Carreira Xudicial e a Fiscalía, membros en activo das Forzas e Corpos de Seguridade, funcionarios de Institucións Penitenciarias ou diplomáticos.

Igualmente, ninguén poderá ser xurado se ten relación coa causa que se xulgue ou con persoas implicadas na mesma ou as persoas que teñan interese, directo ou indirecto, na causa.

Cada ano, tras a recepción das cartas, chegan múltiples alegacións á Audiencia e a máis habitual é a de ser maior de 65 anos, pois é unha das escusas que se pode alegar e adoita ser a máis frecuente. Outras son ser xurado xa nos catro anos anteriores, cargas familiares, realizar un traballo de relevante interese xeral, vivir no estranxeiro, ser militar ou alegar dificultades para exercer esa función.