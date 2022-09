RADIO.- Si, a chegada do outono afecta emocionalmente e contámoscho no novo podcast 'A min tamén me pasa'

Setembro é o mes no que se despide o verán e chega o outono. Un momento ao que os psicólogos lle prestan atención porque se pode producir o denominado trastorno afectivo estacional.

O primeiro capítulo do novo podcast 'A min tamén me pasa' fala diso. Que sucede neste momento do ano, como nos podemos sentir, a que sinais emocionais debemos prestar atención, explícao o psicólogo sanitario e sexólogo, Carlos Márquez Barros, que conducirá estes programas.

É un mes ademais "iniciático" como di este profesional, de comezar cos cursos educativos, o fin das vacacións e reincorporacións aos traballos, empezar ou retomar actividades diversas... e todo isto, a readaptación, pode ter os seus efectos.

Así que tamén se inclúe nesta edición - que podes escoitar no reproductor que achegamos, ou escoitar e descargar visitando a web de PontevedraViva Radio -, porque "falando enténdese a mente".

Convidamos a que coñezas este novo podcast, que acaba de estrearse esta tempada e que tratará de forma distendida e amena cuestións de psicoloxía sanitaria e de sexología tendo en conta a perspectiva de xénero.

Ademais, se queres expor algunha dúbida ou tes interese nalgún tema concreto, podes enviar un correo electrónico a info@pontevedraviva.com co asunto: 'A min tamén me pasa'.