Eurodeputados da Alianza Libre Europea reclaman en Pontevedra que as realidades locais "teñan voz en Europa"

Xuntanza de traballo de eurodeputados da Alianza Libre Europea en Pontevedra © Mónica Patxot Xuntanza de traballo de eurodeputados da Alianza Libre Europea en Pontevedra © Mónica Patxot Xuntanza de traballo de eurodeputados da Alianza Libre Europea en Pontevedra © Mónica Patxot

"É a primeira vez que participo nun acto político nun convento", sinalou nun accidentado galego o eurodeputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Jordi Solé, presidente do grupo da Alianza Libre Europea (ALE) no Parlamento Europeo.

El é un dos catro parlamentarios europeos que participaron nas xornadas de traballo que esta agrupación política, que integran partidos de corte nacionalista en Bruxelas, celebrou este martes no convento de Santa Clara, en Pontevedra.

Ata o antigo cenobio, xa desacralizado, acudiron as máis de corenta persoas que integran a delegación, entre eles os tamén eurodeputados Ana Miranda (BNG) e François Alfonsi, da rexión francesa de Córsega; ou o alcalde de Bastia (Francia), Pierre Savelli.

Todos eles quixeron celebrar esta asemblea en Pontevedra, segundo destacou Solé, para "aprender de iniciativas locais que melloran a vida dos cidadáns", ao entender que a "Europa dos pobos" pola que traballa esta coalición debe nacer das cidades.

Na súa intervención, o eurodeputado catalán reiterou que os partidos que integran esta alianza, procedentes de ata dezasete países diferentes dentro da UE, "compartimos unha visión dunha Europa diferente á que temos".

"Europa debe valorar máis a diversidade existente e que as realidades locais teñan voz e oportunidade de contribuír á construción do proxecto europeo desde a súa propia mirada e o seu coñecemento do seu territorio e das súas xentes", subliñou o dirixente da coalición.

As diferentes rexións e identidades locais "non sempre tiveron un encaixe adecuado" en Europa, á que Jordi Solé definiu como un "puzle de diversidade" no que debe ter o seu propio protagonismo todas estas realidades.

No caso de Pontevedra, os representantes da Alianza Libre Europea querían supervisar a transformación urbana da cidade, que apostou por unha mobilidade sostible e por ceder todo o protagonismo do espazo público ao peón, expulsando aos vehículos do seu centro.

Ademais, mostráronse moi interesados por coñecer a realidade transfronteiriza entre Galicia e o norte de Portugal ou os prexuízos que provoca na pesca galega o veto de Bruxelas ás artes de fondo en preto dun centenar de áreas situadas en augas comunitarias.

Ana Miranda, pola súa banda, destacou que todas estas iniciativas locais "teñen un grande interese" para o grupo que forman estes partidos nacionalistas con presenza na Eurocámara, especialmente no contexto actual de crise económica.

"Están moi interesados no modelo de Pontevedra que coa transformación está sendo un referente europeo e sobre todo na conciliación cos temas ecolóxicos que se fan nunha cidade que é sostible nun momento de cambio e crise enerxética", engadiu Miranda.

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, inaugurou este encontro de europarlamentarios e, aínda que apuntou que "vai a ser pouco tempo o que esteades aquí", confiou en que sirva de inspiración para tomar "decisións políticas valentes".

"Gústanos estar na vangarda e para iso temos que escoitar e aprender de todo o mundo", sinalou Fernández Lores, que renovou o seu defensa da construción de Europa "libre, produtiva e orgullosa de si mesma", algo que debe facerse desde unha perspectiva local.

Durante a súa xornada de traballo en Pontevedra, os membros da Alianza Libre Europea protagonizaron un paseo pola cidade para coñecer o seu modelo urbano, a través das explicacións guiadas de diversos concelleiros da corporación municipal.