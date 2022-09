O mozo acusado de danar 29 vehículos nun acto de Vox cre que a Policía se confundiu de persoa: "Estaba na miña casa podando"

Un mozo de 30 anos sentou este martes no banco dos acusados do Xulgado do Penal número 3 de Pontevedra acusado dun delito continuado de danos por presuntamente causar danos e picar rodas nunha trintena de vehículos estacionados na Finca Batacos de Salcedo e nas súas proximidades durante a presentación oficial de Vox en Pontevedra en febreiro do ano 2019 presuntamente por motivacións políticas antifascistas.

O mozo negou de forma contundente ser o autor deses feitos e mesmo negou estar na zona aquel 9 de febreiro e ser a persoa á que identificaron dous policías de paisano que realizaban tarefas de prevención da delincuencia con motivo do acto político, no que participou o secretario xeral de Vox España, Javier Ortega Smith.

"Non era eu", insistiu este mozo, que respondeu cun "desde logo" cando a fiscala do caso lle preguntou se negaba os feitos que lle atribúen. Ademais, argumentou que ese día estaba na súa casa. "Botei ou día enteiro na miña casa podando, ata a noite", argumentou.

A preguntas do seu avogado defensor, explicou que imaxina que lle atribúen os danos por "unha confusión dos propios policías", aínda que asegurou que "non me explico como puideron chegar a min" xa que na súa vida o "único compromiso político" que tivo foi acudir a "catro manifestacións", que detallou que foron do movemento antitouradas de Pontevedra e contra a permanencia de Ence na Ría.

Fronte a esta afirmación, pola sala de vistas tamén pasaron cinco axentes da Policía Nacional que participaron na identificación ou detención do acusado, e que aseguraron que tanto o propio día do acto cando foi identificado como no momento da súa detención catro días despois recoñeceu unha motivación política nos seus actos afirmando "non podo quedarme quieto ante xente supremacista e fascista, teño que pasar a acción".

A Fiscalía de Pontevedra e os cinco prexudicados que presentaron acusación particular contra este mozo pontevedrés sosteñen que é autor dun delito continuado de danos e piden que sexa condenado a distintas penas de multa. A fiscala pide 22 meses a razón de 10 euros diarios, isto é, 6.600 euros.

Ademais, todos coinciden en pedir indemnizacións para os propietarios dos vehículos estacionados. Pola sala de vistas declararon, tanto de forma presencial como por vía telemática, 27 prexudicados; non se presentaron ao xuízo outros dous; e prestaron declaración tamén os responsables de dous talleres.

Dos 27 prexudicados que compareceron e foron relatando os seus danos, dous renunciaron a recibir indemnización, pero o resto si reclamaron que se lle abonen as facturas polo cambio ou reparación das rodas afectadas ou as reparacións de danos na carrocería. Son reparacións que van desde os 7 euros dun prexudicado que renunciou aos preto de 600 doutros.

Na maioría dos vehículos o acusado supostamente picou dúas, tres e ata as catro rodas. Supostamente, utilizou unha chave de parafusos manipulada para convertelo nunha especie de punzón.

Os policías que declararon no xulgado relataron que o día do acto político dous axentes de paisano viron a un mozo en actitude sospeitosa, volveron pasar pola zona e vírono acazapado entre os coches coa cabeza tapada cun gorro. Nun primeiro momento, non lle recoñeceron, pois era de noite, estaba escuro e chovía moito, pero foron tras el, déronlle o alto e aí si o recoñeceron.

Así, relataron que, ao ver aos policías, tentou escaparlles e mesmo cruzou a estrada, pero eles seguírono. Ao chegar á súa altura, recoñecérono porque "é coñecido, coñecémolo doutras veces anteriores". O mozo non levaba DNI encima, pero el mesmo díxolles o seu nome e apelidos e relatoulles a frase política de contido antifascista relatada anteriormente. Segundo os axentes, ese mozo daquela noite era "sen dúbida" o mesmo que este martes sentou no banco.

Nese momento, os policías non sabían se causara danos nalgún vehículo, de modo que un deles acudiu a comprobalo e o outro quedou co sospeitoso. Aproveitando que tentaba comunicarse cos seus compañeiros para pedir reforzos, o mozo fuxiu.

O mozo foi detido nas inmediacións da súa casa catro días despois e os policías que o arrestaron declararon que, cando o levaban á Comisaría, volveu referir esa ideoloxía antifascista.

O acusado nega que fose a persoa á que identificaron o día do acto e asegura que, cando o detiveron, non referiu ningunha frase similar.

O seu avogado, que pide a súa absolución, cre que non hai probas de cargo que demostren que estaba en Salcedo a noite dos feitos, pois "non o detiveron nin identificaron de forma fidedigna" e tampouco ninguén demostrou que fose o autor dos danos, que ninguén viu quen os facía.

O xuízo quedou este martes visto para sentenza con este mozo acusado unicamente dun delito continuado de danos, a pesar de que durante a instrución desta causa as acusacións particulares chegaron a pedir tamén que fose xulgado por un delito de odio. Finalmente, quedou fóra deste procedemento.