A vendima en Rías Baixas chega ao seu ecuador con máis de 34 millóns de quilos de uva recollidos

Vendima nas Rías Baixas © DO Rías Baixas

A Denominación de Orixe Rías Baixas superou o ecuador da actual campaña de vendima, na que as súas adegas recolleron xa máis de 34 millóns de quilos de uva, segundo os datos publicados polo seu consello regulador.

As 178 adegas rexistradas nesta campaña "empezaron lentamente sempre mirando ao ceo" polas choivas da última semana, segundo explica o director técnico da DO, Agustín Lago, pero nos últimos días estes traballos intensificáronse ante a estabilidade meteorolóxica.

A uva á súa entrada nas adegas "ten un perfecto estado sanitario e un bo nivel de calidade", segundo Lago, que aínda que asegura que "é difícil de precisar" estima que a vendima se situará en algo máis de 41 millóns de quilos de uva recollida.

As subzonas máis madrugadoras foron as do Condado do Tea e Ribeira do Ulla, esta última para elaborar viño base para espumoso.

Neste momento, as adegas da denominación recollen as variedades brancas levan vendimiamos 33.955.000 quilos, mentres que as tinta apenas 45.000 quilos.

Esta vendima está a prolongarse, apunta o director técnico da denominación, ao repartirse a superficie de viñedo en cinco subzonas da provincia de Pontevedra.

"A extraordinaria diversidade en termos microclimáticos fai que as condicións de maduración da uva, e por tanto a vendima, difira entre viñedos dependendo da proximidade á costa, a altitude, a orientación ou a exposición", sostén.

As 178 adegas contan cunha superficie de viñedo dunhas 4.324 hectáreas, todas elas repartidas en 22.808 parcelas nas que traballan 5.016 viticultores.