Mergulladores voluntarios retiran 200 quilos de lixo do porto deportivo de Portonovo

Lixo retirado na limpeza de fondos do porto deportivo de Portonovo © Club Náutico Portonovo

Este domingo levouse a cabo unha limpeza de fondos do porto deportivo de Portonovo. A inciativa forma parte do proxecto "Adaptabilidade e accesibilidade universal, Unha porta ou mar, eliminando de barreiras" financiado polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca da Unión Europea, con apoio da Consellería do Mar da Xunta de Galicia e o Grupo de Acción Local do sector Pesqueiro GALP6-242.

Once mergulladores voluntarios (tres mulleres e oito homes) auxiliados por tres persoas en terra, formaron o equipo de limpeza e recollida de material e lixo nos fondos do porto deportivo.

Segundo destacaron estes voluntarios, os fondos estaban relativamente limpos, e tan só retiráronse preto de 200 quilos de lixo entre as que abundaban nasas, defensas de embarcacións, latas e cabos.

Esta acción contou coa colaboración de Portosub e Celtisub, entidades colaboradoras do Club Náutico de Portonovo e na que teñen a súa base de operacións. Ao final reuníronse todos nunha comida de confraternidade.

Desde o Club Náutico lembraron que a última limpeza que se realizou foi no ano 2020, onde se chegaron a encher dous contedores de lixo de 700 quilos cada un.